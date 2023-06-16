小時候我很愛看電影 ，那種看電影如過節樣的熱鬧場景，至今銘刻在記憶裡。

一九七○、八○年代的農村，文化生活非常貧乏，電影也就成了一種時尚。那時的電影，一種是免費公映的露天電影，一種是買票的劇場 電影。公社有專職放映員，放映員定期到各村輪流放映電影，村部多了，一個村子一年也輪不了幾回。孩子們最期盼的人就是放映員來了，每當看到放映員的身影出現在村口，他們歡呼雀躍，一擁而上，圍住放映員，等著放映時間的到來。

當夜幕來臨時，全村男女老少都出來了，攜帶著各式各樣的板凳，集中在生產隊的曬場裡。從遠處來的村民沒有木凳座，就只好站著看電影，整個曬場上看到人影黑壓壓的一片，十分寂靜。

隨著那熟悉動聽的放映樂曲響起，銀幕上出現八一電影製片廠的文字和圖標時，人們就目不轉睛地盯著銀幕，觀看電影「小兵張嘎」裡面故事情節。我的心情隨著劇情的發展一直起伏不斷，陶醉在抗擊日本鬼子，英勇戰鬥的壯麗畫面，被主人小嘎子的愛國、不屈不撓的精神深深感動。

隨後幾年裡，農村私人放映隊也開始誕生了。每當村子裡有考上大學的、結婚的、生子女的、辦什麼喜事的，晚上都免不了要請私人放映隊放一場電影來慶祝。還有的村莊禁山，捉到上山偷柴破壞者，寧願不罰款也要罰違規者到村莊放一場電影來擴大影響，以警示教育大家。我和大人們開始輾轉各村，像趕集似地前去觀看電影。

那時看的電影多是革命片、戰爭片，如「鐵道游擊隊」、「地道戰」、「地雷戰」」、「英雄兒女」、「英雄虎膽」、「上甘嶺」、「渡江偵察記」、「洪湖赤衛隊」、「江姐」等，還有戲曲片，像「紅樓夢」、「天仙配」、「梁山伯與祝英台」、「劉三姐」。特別是那些革命影片中與敵人頑強戰鬥、捨生忘死的英雄形象，深深刻在了我的腦海裡，是我們學習的好榜樣。

在金水中學讀書時，由於縣煤礦的子弟從初中部開始，全部轉到金水中學就讀，縣煤礦時常把精采的電影片搬到金水中學來放映。每當聽到縣煤礦分配到的電影片來放映時，大家都喜出望外，吃過晚餐，同學們就紛紛把凳子搬到操場上，靜靜等待夜幕降臨，還有很多附近的村民也前來觀看電影。

過了幾十分鐘後，放映開始了，只見一位女放映員打開一個鐵皮箱子蓋，從裡面拿出兩個大圓圈膠片，往放映機的軸上套，打開發動機，大圓圈的膠片就開始慢慢轉動；光線投射在銀幕上，珠江電影製片廠、電影片名「梅花巾」在光芒四射中噴薄而出。

該片講述了蘇州評彈藝人郭月庭一家因受惡霸丘龍迫害而家破人亡，父女分離；多年後，蘇州解放，一家三口終於重新團聚的故事。當影片劇情進入高潮時，有一位女主角演唱了一首令人難忘的插曲，唱著姑蘇城裡好風光，清清的流水繞畫廊，竹樓花似錦，太太坐高堂，一席吃盡千家飯，可憐貧女餓肚腸唉喲……，哀婉淒涼的歌聲深深打動著我，該片劇情自始至終吸引、感染著我。

有一次，一位家住縣煤礦的同學對我說，這個星期六，縣煤礦有「少林寺」電影看。聽後我十分興奮，這部電影是國內首次拍攝的武術功夫經典國產片，當時轟動了整個鄉村。我從老家出發步行約九里路後，來到了縣煤礦，看見縣煤礦附近村莊的許多村民，也在這裡購買電影票。我連忙買票，走進會議禮堂觀看，整個禮堂都爆棚滿座。

不久，放映開始了，隨著劇情的展開，李連杰 、丁嵐的出色表演，把我們帶進了唐初那段發生在少林寺的精采故事中。當時激動的心情無以言表，這也是我平生第一次看武打片。

劇情裡面精湛的武功讓我大開眼界，領略了中華武術魂的要義，練好武術也對每個人強身健體會起到促進作用。影片其中有一首插曲：少林少林，有多少英雄豪傑都來把你敬仰。少林少林，有多少神奇故事把你傳揚。精湛的武藝舉世無雙，少林寺威震四方……，這嘹亮霸氣的歌聲在我耳邊久久迴盪。

隨著農村生活條件的改善，電視機也就走進千家萬戶了，再後來安裝有線電視、數字電視，網路普及形式多樣。電視連續劇「霍元甲」、「血凝」、「雪山飛狐」等分別連續播映，看了上集還想看下集，一集接著一集，總是想看到結局。這樣在人們的心目中，逐漸沖淡曾經風靡一時的露天電影，再也不能激起現代人看電影的熱情。偶爾村裡有一場露天電影，也是人影稀少，形影孤單，與兒時放電影已不可同日而語。

電影在人們視線中漸行漸遠，再也找不到以前那種味道。但這種時光的記憶卻一直縈繞在我們心中，百轉千迴，回味一生。