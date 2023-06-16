這張舊照片上，是我外婆和她的小兒子，也就是我的小舅舅。照片的背後，有我母親寫的一行毛筆字：「攝於一九三九年七月，作進入南京通行證所用。」（見圖）

天哪，一九三九年正是南京大屠殺後的第二年，難道四十五歲的外婆不知道嗎？她居然一點不慌，辦了通行證，邁著小腳，牽著五歲的小兒子，從上海坐上火車，匡當匡當去了日寇占領的南京城。

我拿了這張舊照片，去問母親。母親說，外婆有個本事，會掐指一算。她擔心在南京念大學的大兒子的安危，獨自在燈下靜心冥想，掐算出一個大吉的卦，才敢闖南京一探究竟。

母親還告訴我，我出生前，外婆就為我掐算哪一家婦產科醫院最安全。後來，外婆選定德國 人在上海開設的中德醫院。我出生時沒有哭聲，虧得德國醫生拍醒了我，我張開眼了，外婆替我取名「中德」。

我親眼見外婆替我掐算，是在我讀完小學，拿不定主意考哪所中學的日子裡。外婆問我：「哪兩所中學最好？」我答道：「市南中學和敬業中學。」市南中學只招收男生，敬業中學有百年歷史，都是我喜歡的。

外婆聽了，低下頭，微微閉上眼，左手微微握成拳狀，食指、中指和無名指繞成一個小圓，拇指放在中指指節的位置，一邊嘴裡喃喃念著，一邊拇指按順時針方向無意識地在食指、中指和無名指間游走。少頃，我見外婆雙肩微微一抖，輕輕地說：「乖孫子，去考敬業中學吧。」

我疑惑地問她：「你究竟是怎麼測出來的？」她微微笑著回答我：「有事才能去測，掐指只能測一件事，同一件事也只能測一次。總之，冥冥中藏有玄機，你信就是了。」我就去敬業中學報名。報名的隊伍很長，一直排到校門外的大街上。後來經過考試，我自然考取了。我不敢當面說外婆迷信，總覺得不用她老人家掐指一算，我也能考上敬業中學。

可是，奇就奇在外婆似乎還能掐算出她生命歷程的最終時刻。我剛念中學二年級的那個夏天，六十六歲的外婆自知不行，鎮定地自己沐浴，換上清潔的衣服躺在床上，吩咐請人來念經。在平和的念經聲裡，老人家安詳地閉上眼睛，駕鶴西天。那時我自然不信奇門遁甲的算法，但外婆去世那天的情景，歷歷如在眼前。

如今，我的年紀已經大過當年的外婆，閒時翻看易經，才體會到外婆的掐指一算，實際是在計算天干地支，堪稱高級神經活動。