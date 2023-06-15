據說一對夫妻結婚五十年，是頗有意義的金婚，我和阿惠就是五十年前春節結婚的。

我和她一九七○年五月認識。當時我在一家化學纖維廠做打包工，廠裡的老黃看我老大不小，就請隔壁紡織廠的曹師傅給我介紹女友。曹師傅介紹的是鄰居姑娘，在工具廠做車工的阿惠。

她給我第一印象是健康、樸素、大方，身穿勞動布兩用衫，頭上扎著兩只羊角辮，臉上紅撲撲的，沒有一點一般女孩子「相親」時扭捏的樣子。她呢，看我人瘦瘦的黑黑的，穿單位裡發的工作服，戴副眼鏡，看上去挺實惠挺斯文，也許有了好感，就互相一見鍾情對上眼。兩年後一九七二年春節，我和阿惠結婚了。

春節那天，阿惠弄堂裡十分熱鬧。結婚沒有什麼稀奇，無非是喝喜酒、鬧新房。但阿惠結婚稀奇了，怎麼回事？原來弄堂裡老少要看新娘親自燒婚宴，這可是特大新聞啊，從來沒聽說過！阿惠倒也不慌，在鄰居阿姨的幫助下，居然也顯一顯掌勺的身手。

至今我歷歷在目，她用煤球爐燒菜，居然不慌不忙，像模像樣。只見她紅衣裳外扎著一條綠圍裙，額頭汗津津，臉上笑嘻嘻，顯得很幹練，忙得井井有條，弄得利利索索。我也沒閒著，一會兒搬凳擦桌子，一會兒在水龍頭洗碗筷。有人笑著說我這個新郎官不像個新郎官，倒像請來的幫工。我嘿嘿一笑，不說什麼，心裡喜孜孜、甜蜜蜜的。

阿惠忙了一陣子，糖醋排骨、揚州干絲等等上台面了。親朋好友一邊吃，一邊誇獎新娘的手藝有兩下子，我呢，聽得開心、吃得滿意，現在還記得味道好極了。

結婚前夕，丈母娘對我說，最好有小轎車接新娘。初二上午，我父親在家把大床、小床拆了騰地方，請廠裡食堂師傅辦兩桌酒。我傻乎乎地到汽車 出租公司借婚車。這天結婚的人很多，哪借得到？幸虧一個親戚出主意，我和他買了一條香菸到馬路上攔車，好不容易攔到一輛，司機說馬上要去接人沒空。我立刻把香菸塞去，請他救場。好說歹說後終於心想事成，很快把新娘接到家。

晚上吃喜酒時，大雨傾盆，我不由得叫苦起來。一個女親戚說，這是好事，有財有勢曉得嗎？原來，上海人把下雨的「濺水」，說成諧音的「財勢」。我想，我一個窮小子還有財有勢嗎，心裡暗笑。

吃好喜酒，我和阿惠撐著雨傘到我父親借到的小屋去。屋子裡下小雨，我用新盆新鍋接雨水時，抱歉地說：「對不起你阿惠了。」她莞爾一笑說沒關係沒關係，誰叫你不是有財有勢的人呢？值得一提的是，二○○六年六月的一天晚上，上海電視台的心靈花園頻道，播放我和阿惠的談話節目「永遠的牽手」，成我們婚姻史上的一段佳話。

一眨眼似的，「牽手」五十年過去。期間雖免不了磕磕絆絆，甚至搬了十次家，吃了不少苦頭，把一個家撐到現在也真不容易。

我和阿惠金婚了，我看看她，她看看我，兩個白髮蒼蒼的老頭老太，說什麼呢？我說祝你健康開心每一天。她呵呵地笑了，好像心滿意足，把五十年中所有的不快和煩惱統統忘記了。