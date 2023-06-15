一九九六年底，大部分新華書店 的書架上，都上架了一本名為「配圖防震減災三字經」的小書（見圖）。這本不起眼的書，是我寫的唯一一本非本行業出版社出版的書。內容涵蓋了古今數次大地震 ，減少人員傷亡的成功方法和經驗；首次以三字韻文形式，文圖並茂一起呈現，令人耳目一新。

當年出版過程，堪稱跌宕起伏。我起早睡晚利用業餘時間完成書稿後，先是與地方出版部門聯繫出版，他們要我先買書號。我問：「需要多少錢？」他們說：「大概兩、三千吧！」不光要價不菲，印出書來還要我自己去推銷。我既無錢買書號，又不想自己推銷書，便把這件事暫時擱了下來。

在我和國家地震局合作，創辦「中國地震新聞圖片」時，我想到了國家地震局下屬的地震出版社，便聘請當地一位畫家配上圖畫，連同文稿我一併帶齊，坐上了赴京的火車。一路之上心想，我的拙作送到地震出版社出版，順理成章。常言道：「是親三分向，不向也兩樣。」地震系統自己人寫的作品，可能不會要什麼費用，即使要也不會太多。

其實我這是白日作夢，自作多情。第二天一早我高高興興地進了地震出版社的大門，接待我的是一位女編輯，她看過文稿後說道：「可以出版。」我問：「需要費用嗎？」她說：「哪能沒有費用啊！」我問：「需要多少錢？」她來了個獅子大開口：「八千！」我一聽這個數字就矇了，沒想到他們對地震系統的人，竟如此「 大方」！八千元人民幣，當時是我近兩年的工資啊！

高興而來，掃興而去。跨出地震出版社的大門，我把書稿揣在懷裡，擠上了去金盾出版社的公交車。在出版社電梯裡遇到了一位老者，他問我有何貴幹，我如此這般一說，他說：「你跟我來吧！」出了電梯我跟他到了編輯室。他看過書稿後說：「你先回去，一周內告知你出不出書的意見。」我心想這次真是遇到貴人了。再三致謝後高高興興地回到了旅館 。

次日我回到濰坊，三天後便收到了出版社寄來的合同。內容是由他們請著名畫家重新配圖，先印兩萬冊，不收取我分文，出版後由全國新華書店發行。我簽字蓋章後，立即將合同寄回，不久書便順利付梓出版了。

書出版後，很快收到了出版社給我寄發的稿酬和樣書，兩萬冊書很快售罄。有位台灣書商還將該書引進了寶島，二○二二年台灣某拍賣行，還拍過一孤本。

在此書出版後的二十多年中，國內每發生一次破壞性地震，社會上就有些「高手」抄襲我的作品。特別是汶川大地震後，照著葫蘆畫瓢者有之、改頭換面者也有之，他們從來不署作者名字和出處。某省一名藝人一字不落地照抄了我的作品，竟署上了他的名字，騙取了縣裡發的大獎。

所有這些我都是寬容以對，無意和他們理論，因為他們歪打正著，在一定程度上宣傳了防震減災知識。