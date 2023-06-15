聽老僑眷講故事(下)

後來阿媽告訴阮姨，在小阮姨失蹤的那幾天，阿媽每天以淚洗臉，日夜思念著自己的愛女，鄉親們紛紛出來幫忙到處尋找，仍然杳無音訊。終於有人捎信過來，信中說道：「你女兒被綁架了，如果不交出一筆贖金，這輩子就別想見到她。」阿媽救女心切，慌忙把家中存有的大部分金銀首飾都拿出來，拱手交給那幫綁匪，才換取小阮姨回來。

當阮姨講到這裡，嘆了一口氣對我們說：「要不是阿媽用贖金贖我回來，我今天不知道在哪個世界。」阮姨還講了一段駭人驚聞的故事：那是她的親大伯一家被匪徒以殘忍的手段殺害，家中的所有錢財以及阮姨家寄存的貴重物品搜刮一空。事隔幾十年，提起這些事情來，阮姨仍然心有餘悸。

雖然阮姨阿爸只見過自己女兒一面，但是阿爸時刻在關心她。阿爸希望女兒前來美國讀書，在安穩的環境下接受良好的教育 ，將來有一個好的生活和前途。在小阮姨七歲的那一年，阿爸委託一位當機師的老鄉來接小阮姨去美國，可是阿媽說什麼也不讓小阮姨去，她說：「如果阿女去了金山，我老了誰來陪我？」阮姨在人生的瞬間，錯失了這一大好機會。每當阮姨提起這件事情來，多少有點怨恨自己的阿媽。

阮姨鄉下有一種風俗習慣，就是女仔（女孩子）到了十二歲以後，就要離開父母家，搬進女仔屋（女孩屋）住。女仔屋是村裡的一群未出嫁的女仔們住在一起的地方，它位於村口的一座碉樓內。阮姨在女仔屋生活的那幾年裡，是她一生中度過最美好的時光。令阮姨最難忘的，是當年和那群女仔們一起唱台山民歌的情景：她們日夜在唱，用歌聲來表達少女的感情，和對未來生活的好奇和嚮往。

如果有姊妹要出嫁，在出嫁的前一天，她們以萬分不捨的心情圍著準新娘，邊哭邊唱起「嫁女歌」；出嫁的那一天，姊妹們唱起「新娘歌」為新娘送行。阮姨身邊有幾本台山民歌書，是她當年手抄下來，用棉線裝訂而成的，這幾本歌書一直陪伴著她的一生。記得在二○○五年我回穗探望她時，看到她的床頭仍然放著那幾本舊歌書。那一首首民歌如同一陣陣清風，把她的思念輕輕地帶回到村口那座碉樓的女仔屋裡。

在阮姨長大成人的那一年，阿爸在兩位鄉親的護送下，乘坐渡洋船，由舊金山 返回家鄉。這時阿姨看到的阿爸，已經闔上眼睛，靜靜地躺在一口水晶棺裡。當鄉親們把阿爸抬進家門時，阿媽一個身撲了過去，無論阿媽如何呼喚阿爸的名字，也沒能把阿爸喚醒過來。

家裡的主要經濟支柱垮了，阿媽年老體弱，全家的重擔落在阮姨的身上。為了生活，她必須和村裡其他人一樣，下田種地，進城挑糞，上山砍柴，樣樣重活、粗活都得要幹。說到這裡，阮姨唉嘆說：「那些日子真苦啊！」

後來阮姨嫁人了，為了養家，她離開鄉下去廣州打工，把掙下來的錢供兩個兒子讀書。幸好兩個兒子都很爭氣，順利讀完中專，在城裡當了幹部，成家立業。阮姨在晚年過上四代同堂、含飴弄孫的安逸生活，享年九十五歲。

雖然阮姨已經離開我們，每當回想起阮姨所講的故事，彷彿一部活生生的歷史紀錄片展現在我眼前，在那裡看到過去老一輩僑眷在僑鄉的血和淚、悲和歡、苦和甜的生活。(下)