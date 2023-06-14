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聽老僑眷講故事(上)

一九一八年一個夏日的凌晨，在廣東僑鄉，台山美南村的一戶人家裡，有一位四十歲高齡產婦，在產婆的協助下，生下了一名健康女嬰，這名女嬰就是我的阮姨。

阮姨是我的遠房親戚，當年她阿爸在舊金山打工，阿爸在海外寄來的僑匯和物資品，是她們一家的主要經濟來源，作為僑眷，小小的阮姨過著衣食無憂的優裕生活。

聽阮姨說，她有一個比她大二十歲的親阿哥，在阮姨出世前，阿爸已把他接到舊金山。可是阿哥在舊金山與一位洋妞談戀愛，阿爸極力反對，導致父子關係破裂。正因為這個原因，阿哥再沒有回鄉探望阿媽、阿妹，阮姨也無緣與自己的親阿哥見上一面。

阮姨在我們年幼時，來我們家幫忙家務和照顧我們姊弟倆。阮姨一有空就給我們講故事，講她和僑鄉的故事。

阮姨對我們說，她一生中只見過她阿爸兩次面：第一次是阿爸回鄉探親，第二次是阿爸落葉歸根。記得在她五歲的那年，阿爸從舊金山回來，當時是件轟動全村的大事，阿爸在鄉親們的簇擁下，跨進了家門。

小阮姨見到這位高大而又陌生的阿爸，害羞地躲在自己的房間裡不敢出來，還是阿媽把小阮姨從房間裡拉到阿爸跟前。小阮姨小聲地喊了一聲：「阿爸！」「哎！」阿爸第一次見到自己的女兒，高興地摸摸她的小頭、小臉和小手，然後從袋子裡掏出一對金手鐲，親自戴在她的手腕上，還讓阿媽把一對金耳環穿在她的小耳上。頓時小阮姨身上金光閃耀，讓村裡不少人羨慕不已。

在上世紀二、三○年代，戰亂頻繁，匪患猖獗，當地一帶的匪幫瞄準僑眷進行搶劫、綁架、殺人，無惡不作，小阮姨和她的家族也成了匪幫的受害者之一。

在她阿爸回舊金山不久，小阮姨被人綁架了。阮姨記得那天晚上，她和另一個陌生女人坐在轎子裡，幾條大漢把她們抬到很遠的地方。幾天後，這幾條大漢又把小阮姨抬回離村不遠的地方停了下來，她阿媽和幾位鄉親們早已在那裡焦急等著。阿媽一見到小阮姨，一個箭步衝了過來，緊緊地把小阮姨抱在懷裡，哭著說：「阿女你終於回來了，阿媽好想你啊！」(上)

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