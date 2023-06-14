聖何西的「局長」司機

晚上九點，月朗星稀，風雨忽至。在聖荷西 機場剛下飛機的我們，在出航口焦急地等待著事先預約好的出租車 司機。十分鐘後一輛墨黑色的轎車翩然而至，隨後一位帥氣小伙兒手腳麻利地迅速打開後備箱，並幫我們抬上了行李。

一打聽才知道，這位看上去不到三十歲的小伙子，已是四十八歲，再詢問才得知，其在中國與我們竟生活在同一城市同一區，這就讓我們之間的距離驀然拉近。也許是他有太多的話需要傾訴，故出租車的行速明顯放緩。

原來他是八年前移民到美國聖荷西市的。到聖荷西之後，他才發現適合自己幹的工作實在屈指可數。在中國某沿海城市他當規畫局局長時，工作非常清閒悠哉：兩張報紙一支菸，三市府會議半天完，幾通匯報在局內，畫幾個圈於文件，信息簡報做審核，基層一轉帶吃飯，餘下時間陪妞玩……，這幾乎包囊了他的全部「工作」內容。

「可赴美後到哪兒去找這麼舒適無比的好差事呀！」對此，他特別遺憾。因他的岳父為權傾一方的部級高幹，故他那大學同窗兼校花的妻子與其岳父很早便有了美國身分。婚後，他本也可赴美定居，但由於他上大學時還一直認為美帝是「亡我之心不死」的世界首席霸主，故他很長時間都拒絕前去敵國。

倚仗老岳父的權勢，他參加工作後，一年副科、兩年正科、三年副處、四年正處，非常輕鬆地往上爬。可不幸的是，工作到第五年，其老岳父離休後赴美，故他的官位一直在原地徘徊。他的妻子一直勸他趁年輕趕緊赴美，可他卻想，到美國自己就是二等公民，而在中國，周圍親朋好友哪個不對年輕有為、官運亨通、吃香喝辣的他刮目相看？

為了能讓兒子接受良好教育，妻子義無反顧地帶兒子赴美定居；留在國內的他，便將一門心思放到工作上去。由於工作能力出眾，尤其是他特別擅長於想領導之所想，投領導之所好，再加上有老岳父老友們的關照，十年後三十六歲的他，便被提升為市規畫局局長。

隨著職務的升遷，向他投懷送抱的女正副處長不斷增多，他也不可控制地不斷成為女官迷們的「俘虜」，但也總會有宿願難酬之輩多次舉報他以權謀色 。於是紀檢部門接報後不斷地找他談話，對他曉之以理，動之以情，並不忘將舉報信遞給他看，好在他的「錯誤」僅僅停留在通姦，而未上升為貪腐，故未被撤職。

但不知何人向他妻子透露了這些信息，並對他下了最後通牒：「要麼離婚，要麼赴美」，權衡再三，他最終選擇走第二條路。

赴美後，他才深感自己像是個廢物。市政府公務員工作與他以往輕車熟路的公務員工作大相逕庭，收入不高，且根本沒有悠閒與愜意；做大學、中學老師吧，他的英語僅停留在會寫不會說的階段，也無法勝任；到餐館洗碗掃地，他嫌太丟人。在妻子的建議下，他決定做出租車司機。考完駕照 ，安裝好導航，他便全力以赴地投入這項從未嘗試過的新工作。

我試問：「您每月收入是多少？」他毫不猶豫地回答：「一萬二，這是去除每年上繳百分之二十稅務後的淨收入。」我又問：「您幾點出發幾時收車？」他說：「早上八點出發，每天僅接三十個活兒，每個活兒一般為三十到五十元。像今天到晚上十點為止，剛好接了三十個活兒，您這也是最後一趟了。」

我最後忍不住問：「您的思想觀念與剛來美國時有何不同？」他笑了笑說：「過去受中共洗腦，滿腦子仇美情結，現在透過耳濡目染和潛移默化，自我洗了腦。」

當我問他：「現在的工作很辛苦，是否留戀以前輕鬆的工作」時，他禁不住脫口而出：「辛苦是真的，但心情很輕鬆很快樂。在中國工作雖然輕鬆，但同時也深感壓力山大，因許多人都在絞盡腦汁地忙於勾心鬥角、爭權奪利、落井下石，對付這些讓人感到十分費心費力，許多官員被逼自殺或被自殺。而在這兒除了開車，就是載客，別無他念，拿的是合法所得，沒有壓力與風險，故心情非常輕鬆愉快。」

一路上的談話，使我對這位「局長」司機的坦誠感到出乎意料，更為其觀念的轉變而倍感欣喜與欣慰。