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《老照片說故事》桌上火柴盒座

文、圖／赫連擁
作者在十三年前淘到的桌上火柴盒座。（作者提供）
作者在十三年前淘到的桌上火柴盒座。（作者提供）

有個非常有趣的事實：打火機竟然比火柴的發明還要早幾年；前者一八二三年，後者一八二六年。

在打火機還未能價廉物美地普及，並且設計上變得輕薄短小便利攜帶之前，洋人抽菸仍普遍習慣使用火柴，因此對於火柴的保存是有些講究的。火柴受潮不易點燃、在口袋內經過擠壓會斷裂、乃至摩擦過度有起火的危險。為防止紙質火柴盒因故沾水或變形而生火困難，火柴盒套於是成了很受歡迎的周邊商品，不僅對癮君子而言是標準配備，更是美國家庭主婦廚房內的必備良伴。

在瓦斯爐自動點火的裝置尚未普及之前，從二○年後期到四○至五○年代的美國廚房裡，常見牆上掛有專門用來儲放各種長短火柴、一個很像信插的木製或洋鐵皮盒子。

火柴盒套的材料，從銅鐵金屬到陶瓷竹木不等，再高級的，還有象牙、皮革、景泰藍，或者高級紅木鑲嵌鍍銀金屬花紋等材質，設計上可見用盡心思。尺寸也從便攜式的簡單盒套，到擺設意味濃厚的桌上型華麗設計，似乎在與同期造價昂貴的桌上打火機一爭長短。

最早發明的打火機出自一位德國科學家之手，它的外形類似於我們現今用於科學實驗的酒精燈，體積龐大特占空間。因此，隨後發明的火柴，從價格與實用性都超越打火機的前提下，一路風光，直到「用完就扔」而又廉價的丁烷塑膠打火機於七○年代問世之後，火柴才被徹底取代，連帶與火柴相關的護套與陳列座之類的周邊產品，也都隨之消失。

這個莫約在十三年前淘到的桌上火柴盒座，曾經是文人雅客案頭上一件既像文具又似裝飾品的產物。把標準尺寸的一盒火柴放入設計完美的火柴盒座，不但不鬆不緊恰到好處，還能夠優雅掩蓋火柴盒上的商標或廣告字樣；盒座兩側各留有一條孔隙，便於摩擦點火。

雖然我覺得它用起來應該不是很順手，但製造商與生意人顯然把這樣物品打造成高檔商品，賦予了某種奢侈品的架勢。讓我聯想起現在人人肯花錢購買與更換的手機套，有著鑲鑽、鍍金、鍍銀等毫無實用性的裝飾，卻往往是讓人想要購買的原因。

曾給幾位美國骨董店的老闆看過，想知道產地，有的斷定是香港製（發包中國做完從香港出口），也有說日本，年代大概是五○至六○年代，然而，和我有一致共識的地方，則都認定了這用木應該是邊角料。大塊的料子都做家具去了，剩下的那些廢料想辦法轉換成高價品出口，是商人的靈活變通，亦是生存法則。

在火柴沒落到被列入夕陽工業的今天，很難想像它曾在高光時期被煞有介事地裝飾與保護。難說，再過百年以後的後人，看現在我們在用的手機套，也會出現近似的納悶？

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