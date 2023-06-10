日前，拜讀過上下古今版「取暖爐和煙筒」一文後，我想起半個多世紀前我家的取暖爐，以及一段銘刻記憶的往事。

我六歲時，住在遼寧中部城市撫順城區的一個大雜院。當年大弟四歲，二弟兩歲。大雜院居住十八戶居民，沿門洞兩側排列一圈。我家廂房坐落西北角，旁邊挨著大雜院公共廁所，不僅室內地面照室外低矮一些，而且後窗戶還被鄰居私建的倉房遮擋掉大半，我家只有到了夕照日時才得見一縷陽光。

每年入秋後，我家便將放在室外、用於做飯炒菜的站爐子搬進室內，邊做飯邊讓它散發熱量，為狹小的寢室驅趕寒氣。儘管如此，進入冬季、尤其是數九寒冬季節時，我家終究因房舍低矮陰暗、左側不挨人家，逐漸變成了小冰窖，家人哈氣、做飯炒菜散發的熱氣，在室內均可見氤氳繚繞。

為驅寒保暖，父親藉一次外出幫工之便，悄悄地私製了一個稍大些的站爐子，擺放在小屋地面正中央，並將幾節爐筒子懸掛鏈接，直接伸出房門上方的小窗戶。這樣，早晚製作餐飯就使房舍暖和一些。待到入夜家人就寢前，再將少半塊煤坯壓在爐膛，以期讓它繼續燃燒發熱，陪伴全家人入眠。

然而，萬萬沒有想到，一天早晨，全家人起床後，相繼感覺心悶氣短、頭暈目眩、雙腳無力，尤其是父親下床時竟跌倒在地，母親當即醒悟：「煤煙中毒了！」於是踉踉蹌蹌地推開房門。還好，中毒較輕，加上及時發現開窗敞門，很快把侵入肌體的些許二氧化碳趕跑了。

煤煙中毒事件發生後，父母做出決定：晚飯後猛燒一陣站爐子，入睡前不再壓煤坯；壓煤坯改在第二天早飯後，因為沒有工作的母親，可以陪伴看護我們仨。儘管如此，一件罕見的事故還是發生了。

那是當年的春節前夕，母親上市場購置年貨去了，讓我們仨在家等候。房屋陰暗，人少，加之母親不讓我們亂動，只一會兒功夫，我們便感覺屋裡寒氣瀰漫。凍得難受之時，我隨意掀開爐蓋看一眼爐膛，沒有一點燃燒跡象。這一刻，我猛地靈機一動，想起往日父親在站爐子奄奄一息時，倒進一點汽油，當即使爐膛死灰復燃，起死回生。於是，我找到父親藏匿的汽油瓶，拿到站爐子前，大弟、二弟湊到跟前觀瞧。

我輕輕往爐膛倒進一點汽油，卻不料，爐膛 「轟」地爆發一聲響，竄出一團火苗和大團煤煙，瞬間燒熏了我們仨。我們感覺眉毛、前額頭髮均散發焦糊味，臉蛋更是火辣辣地燥熱疼痛。照鏡子一看，全成了白牙齒的黑面人。趕巧，母親買菜歸來，看到我們狼狽窘態，先是心疼不已。但得知我用汽油澆爐，立馬勃然大怒，操起笤帚，往我的軀體一陣劈頭蓋腦。

這一頓教育 懲罰，讓我在記憶磁帶上，儲存了一九六四 年，儲存了這一年的漫長冬季，儲存了我家那間狹窄寒冷的小屋，也儲存了父親特製的取暖爐。