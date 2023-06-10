漢霸二王城古戰場（上）

古戰場漢霸二王城，古代分別稱為西廣武城和東廣武城，兩城被廣武澗亦稱鴻溝隔開。據史料記載，古代廣武澗是一條運河。這兩座古城距我村只有幾里地。

漢霸二王城遺址位於河南鄭州 市西北約 二十公里的廣武山上。兩座古城堡被鴻溝隔開，遙遙相對，西城為劉邦所築，東城為項羽所築。兩城規模較大，儘管由於幾千年來黃河水的沖刷，致使北城牆全部及城內大部坍塌河中，但東西部分城牆和大部分南城牆仍較好地保存下來。漢霸二王城雖然沒有當年那麼雄偉，但它們的霸氣現在仍依稀可見，兩城的駱駝峰還傲然屹立。

漢王城西約兩公里還有一個城堡，傳說是劉邦智囊、軍師張良居住的所謂子房城，也是北臨黃河。四方形城牆儘管殘破，城堡輪廓現在卻還清清楚楚，但史書上很少提到。

春秋戰國時期，公元前三六一年，魏惠王為把他新開拓的疆域東西部分聯繫起來，在黃河南岸利用廣武澗的自然地形開鑿溝渠，引黃河水入圃田澤向東流經開封境內，南下注入穎河。這條運河一方面運糧，一方面灌溉，它對魏國的發展和強盛起到一定的作用。這條運河何時乾涸，從史料難以查出，不過在劉邦項羽在此爭奪天下時候，該運河可能還有水，是兩古城的天然屏障。

楚河漢界如此深入民間，它能載入史冊、走上棋盤，是因為西漢初年楚漢多年戰爭後，於公元前二○三年，楚與漢相爭以鴻溝為界中分天下的歷史故事，一直流傳至今。

我家居漢王城一側張莊村，距子房城四里地、距漢王城四里地，距霸王城五里多一點。小時候我和村裡孩子們常去這三個城堡給牛割草，它們現在的地形、地貌，城堡的大小、高低，一草一木，雖然沒有記錄，但我們了然於心。

同時我們還親自看到這三個古城的一些變遷。三古城北臨黃河，每年都可以看到黃河沖刷廣武山山根。因為廣武山是黃土質，河水沖刷、侵蝕造成大小土坯，幾乎天天不斷脫落，甚至山體滑坡。黃河在歷史上，主河道是經常滾動的，滾動到北邊時，從孟津縣開始一直到鄭州東，全是灘塗，廣武山根不受侵蝕；主河道滾到南邊，廣武山根就受到嚴重沖刷。

從一九五四年開始，黃河北岸修築了堤壩，抬高了河床，黃河主河道就一直沿著廣武山東流，加速了古城的侵蝕和塌落。幾千年來，究竟有多寬的廣武山被河水沖走，無紀錄可查，但史料記載了，原來距黃河岸邊有相當距離，兩城堡建有相當堅實、高數米的北牆和城內部分，被黃河沖刷而沒入河中，已不復存在。子房城，原來有北門，我小時候去割草可以出北門，看滔滔黃河東去。二○一九年，我再去看子房城時，北門已在懸崖峭壁邊沿，隨時將不復存在；去看漢王城和霸王城時發現，古城又有一部分（比我小時候看到的）塌入河中。

漢霸二王城，先後被河南省和國家列為重點文物保護。其後，大約是二○○八年，我故地重遊，看到在霸王城靠鴻溝邊，立有戰馬嘶鳴鐵塑，面對滔滔黃河，引頸長嘶；鐵塑底座上，是丟棄的刀、槍、劍、戟。其意境為戰馬的主人已喋血沙場，只留下古馬戀主，徘徊悲鳴。在漢王城的黃河邊，立有一座漢白玉石碑，石碑頂端雕刻一虎頭，虎頭下有劉邦和項羽隔廣武澗對話時戰旗飄飄、刀槍劍戟林立的畫面。碑的正身一面用篆體刻著漢霸二王城五個大字，一面用文字記述了楚漢相爭的歷史。

要保護古戰場，相當困難。瀕臨黃河的廣武山是黃土質，需要築幾百米高、長數公里的厚實鋼筋水泥牆，並有牢固的根基，工程浩大非易事。現在只能眼睜睜看著三座古城，被濤濤黃河水日夜侵蝕坍塌。