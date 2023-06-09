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底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

初知詞（下）

李洪杰

母親感謝李伯伯寫下的詞，送他一瓶酒作為酬謝。李伯伯謝絕了，說：「我們是近鄰，彼此互相關照，我還要謝謝你們常常照顧我家。」

李伯伯離開後，母親將李伯伯寫好的詞，找人裱好，掛在家裡的牆上，即增添了節日氣氛，又順應了時代潮流。我每天看牆上的「沁園春‧雪」，每次都讀一、二遍，一周後，就會背誦了，後來還學會唱「沁園春‧雪」的歌。

說來也巧，二○一八年，我獲得某市文聯舉辦的有獎詩歌徵文獎品，竟是該市一位書法家書寫的仿毛體「沁園春‧雪」，作品寬有兩米。看到熟悉的「北國風光」的字樣，想起少年時代的往事，是萬千思緒湧心頭。

許多年後，重讀「紅樓夢」時，看到了書中的十幾首詞，分別是由賈寶玉、林黛玉、薛寶釵、史湘雲、賈探春、薛寶琴所作。感覺到書裡的詞增添了特異的古典文學氣息，顯現了才子佳人的豐富人生情感與文采。「紅樓夢」裡的詞不是點綴，它與小說裡的人物和故事情節發展變化有密切關聯，是不可忽略的部分。

印象最深的是林黛玉的「唐多令‧柳絮」，多愁善感的林黛玉借用花殘零落的自然界衰亡現象，以及引用史上女子愛情忠貞和命運悲戚的典故，表達自己的命運如柳絮漂流不定，預感到悲愁發生與紅顏薄命的惆悵，這首詞傾訴了林黛玉內心的苦楚。

想起了陸游的「釵頭鳳‧紅酥手」與唐婉的「釵頭鳳‧世情薄」裡的表述，他們悔恨惋嘆被迫離散。再看「紅樓夢」裡的賈寶玉和林黛玉的愛情結局，因金玉結良緣，寶黛卻未成姻。他們都是在家長的干擾下婚戀破碎，成為愛情的悲劇。

讀了這些詞，感到每首詞都能幽深地表達作者細膩的情感和當時心境，給人強烈的感染力。陸游的「釵頭鳳‧紅酥手」、林黛玉的「唐多令‧柳絮」蘊含的真摯情感和悲傷，給我留下了深刻的記憶。

「紅樓夢」賈寶玉來到人世間，對金陵十二釵懷有特別的情感，尤其是對林黛玉的情和愛最深厚也最痴情。我嘗試填詞「南鄉一剪梅‧紅樓癡情」，來結束此篇小文：「何事感傷懷？不捨金釵再散開。莫笑怡紅痴友愛，情灑亭台。淚灑亭台。離去戀淒哀。故有芙蓉入夢來。怎奈顰兒歸幻境，君亦思哉。余亦思哉。」

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