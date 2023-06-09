《老照片說故事》「故事大王」的故事

張銘獲得了一個獎盃和故事大王的稱號，還登上了故事大王雜誌的封面。（作者提供）

一九八四年暑假中的一個早上，我在家聽廣播。當天播報的最後一則短訊是：首屆全國「故事大王」選拔賽在上海落幕，來自遼寧的張銘等四位少兒獲得了特等獎。聽到這個消息，我立即轉告爸爸。

張銘是我的小弟。當時，我媽陪小弟去上海參加少兒講故事比賽，母子倆尚未回家。那個年代打長途電話不方便，故我媽無法及時向我爸報喜。沒想到，小弟得獎的消息，竟然是由中央廣播電台向全國播報，碰巧被我聽到。但這個喜訊也不太意外，我媽曾在比賽期間已經透露張銘表現得不錯，獲獎的機會很大，但不確定最後能獲得第幾名。

這次首屆全國故事大王選拔賽的評委，包括當時中國著名的表演藝術家劉蘭芳、張瑞芳、喬齊等人，評委們對張銘的表演給予了較高的評價。另外還有幾位女孩也表現出色，比賽最後由三位南方女生和一個來自遼寧大連的小不點獲得特等獎。

我爺爺工作較忙，甚少參與家人和子孫的各種活動。小弟獲獎後，我爺爺破例出席頒獎典禮。那天，是我爺爺感到非常輕鬆、開心的一天，他笑得合不攏嘴。我爺爺見過各種大場面，但從未想過自己的小孫子還能有嶄露頭角、出來搶鏡頭的機會。

張銘是通過了大連市和遼寧省的選拔和比賽之後，才獲得進軍上海的入場券。最初是張銘的學校推薦他去大連少年宮參加普通話講故事的培訓，由王化元等人擔任輔導老師。王老師教張銘練習講陳毅下棋的故事，他在大連市少年宮練習了兩三個月。

小弟在大連少年宮練習講故事時，我媽媽要陪同前往，舟車勞頓，不辭辛勞，後來又陪同小弟赴滬參賽。張銘獲得「故事大王」稱號，要歸功於一個無私奉獻的媽媽。

大連少年宮的大徐老師，是此次比賽的指導老師；大徐老師點石成金，是發現和培養張銘的伯樂。

小弟曾經多次在寒假回滬探望爺爺奶奶，但十一歲的他此次回滬有重任在身。我在上海的小叔叔也鼎力相助，奔前跑後，請上海的藝術家指導他表演技巧。後來，小弟獲得特等獎，給了在滬的爺爺奶奶一個驚喜。

比賽後，張銘獲得了一個獎盃和「故事大王」的稱號，還登上了「故事大王」雜誌的封面。大連電視台也曾經來我家採訪報導。

後來，張銘還赴北京 參加全國少兒代表大會，在京期間與東方歌舞團的新秀李玲玉等人同台演出。此外，他還收到了幾十位各地小粉絲的來信。小弟給我的父母爭了光，也給我們家帶來了不少歡樂。