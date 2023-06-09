那是一九八○年代女兒讀大二的寒假，女兒回家與我們一起過春節，她還帶回一台錄放機，晚飯後常播放新歌曲與我們一起聽。這天播放一首台灣校園歌曲「橄欖樹」：「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方，為什麼流浪，流浪遠方……，為了夢中的橄欖樹，橄欖樹……。」

這首歌一下子抓住了我的心，震撼了我。富有詩意的歌詞，奔放自由的旋律，遼遠開闊，又帶幾分悲愴蒼茫的歌聲，唱出了自我對夢想的追尋，對希望的呼喚，對心靈故鄉的嚮往；竟驟然間，掀動了我往昔那些刻骨銘心的記憶，那些記憶也是蒼涼的。

還是讀高中時，在校刊上寫了幾首小詩，卻莫名被批判為有嚴重的小資產階級思想，和對現實的不滿。其實，這些小詩也不過是當年書生意氣、少年夢想的抒寫而已。還記得有首題為「海潮」的小詩，有這樣幾句：「黃昏孤燈／鬧鐘丁東／我靜聽海潮滔滔／心潮競逐海潮高／共奏起大海交響樂 ／我不願作一隻南北飛奔／只為覓食果腹的候鳥／我要橫槍躍馬／奔向天涯海角。」

就是因為這樣的幾首小詩，加上父親所謂歷史問題，我高考 學生登記表被赫然蓋上「不宜錄取」四個大藍字。當我坐在考桌上信心滿滿答卷時，我的命運卻早已被決定。結果，正是我渴求讀書的年紀，卻被剔除青年學子的隊列，放逐農村去勞動改造。

讀大學的理想雖然破碎，我心中的夢想卻沒有死滅。儘管農村艱苦，政治威壓、階級鬥爭酷烈，我卻仍然一直堅持努力讀書不懈，文學、歷史、哲學、傳記等等，能找到什麼書，就讀什麼書。讀書給了我希望和力量，我也在讀書中尋求希望。

那是一段追尋夢想的人生困苦歷程。「橄欖樹」這首歌曲，之所以震撼我，是因為唱出了我的心聲，唱出我的心路歷程；歌曲與我心相通，引起我心靈的強烈共鳴。我心中也有一棵橄欖樹，我也一直在追尋那棵橄欖樹。並如普希金詩句所道：「不幸的日子終將過去，而過去的將變成親切的回憶。」「橄欖樹」歌曲也使我享受到這種回憶的美好感受。

女兒見我對此歌格外感興趣，就反覆播放給我聽。於是不久，我就學會也能歌唱「橄欖樹」了。

多少年來，我們只能聽紅歌，唱頌歌，抒發個人情感、觸動心靈的歌曲幾乎絕跡。記得八○年代初，春節晚會上李谷一演唱的「鄉戀」頗受歡迎，但卻被批為「靡靡之音」，幾被叫停。因此，乍一聽到「橄欖樹」等校園歌曲，不啻一陣清新春風吹皺一池湖水，使心靈止不住悸動；又如一股汩汩清泉，流入枯乾心田似的滋潤清爽。

但台灣校園歌曲來之不易。大陸首唱「橄欖樹」歌曲的朱逢博，是頂著重重壓力，才在大陸唱開台灣校園歌曲的，其人功不可沒。校園歌曲尤得到青少年們熱烈歡迎，很快就唱遍全國。

「橄欖樹」是我在八○年代最喜歡且經常唱的歌曲。有開放的大環境，可以自由地高歌「橄欖樹」，我彷彿又回到了青蔥的中學時光。八○年代中期我考入了函授大學，接著又念夜大，我常常是哼唱著「橄欖樹」去聽課或上學的。晚間學習課程，也要放上「橄欖樹」歌曲，讓它陪伴著我夜讀。

經過三、四年努力，我總算半圓了大學夢，也獲得了一張遲到的大學畢業證書。我也不忘追尋中學時代已有的夢想，於地區報刊上發表了幾篇散文與詩歌，有的詩歌還獲得獎項。此段時間，儘管幾度變換工作，我對夢想的追尋卻是一直不變的。

每逢高唱起「橄欖樹」，我都有一種昔日被壓抑而鬱積的悶氣爽然釋放的快感，面前的世界也會陡然開闊起來，給我帶來莫大歡喜。每唱一次，我都宛如獲得一次精神大解放，心靈亦會感到格外自由舒暢。可以說「橄欖樹」是我的心靈之歌，是我的熱愛，百唱不厭。

「橄欖樹」已成為我經常要唱的十首保留歌曲之一。現在每天晨練，都要唱上一遍「橄欖樹」，已然成為我每天的習慣功課。

本世紀初，我亦隨女兒「流浪遠方」，來到加拿大 ，我果然「奔向天涯海角」了，這裡也自然成為我「遠方的故鄉」。我也相信在這北美新大陸，必定會有我心中追尋的橄欖樹。只是，每當我站在大西洋這異域的彼岸，再唱起「橄欖樹」歌曲時，卻不覺滋生起「龍的傳人」，懷念故國故家的縷縷鄉愁來。

至今，我雖然年事已漸高，但我心中的橄欖樹，卻永遠長青不老，它會一直在前方，向我搖曳著橄欖枝。