《老照片說故事》蛙寶

作者替初生嬰兒時「蛙寶」畫的一系列「黑白畫」其中的一張。（作者提供）

在不熟的外人面前叫小孫女「蛙寶」，常會看到訝異的眼光，有時候他們會重複一遍「挖寶」？我們就得強調是青蛙的「蛙」，但往往不多加解釋，以免要花時間講故事，必要時會以她爸媽都喜歡青蛙做為解釋。

自一九九八年兒子意外受傷後，多年復健期間，兒子身處低潮；他必須面對意外受過重傷（腦傷）的事實，努力復健，爬出谷底，不得已放棄原有的深造計畫及生涯規畫，甚至已論及婚嫁的女友。那時他反而會安慰及鼓勵難過的老媽，拍拍她的肩膀，用有些困難的言語鼓勵媽媽：「要堅強！要勇敢！我們一起打拚！」這是多年來，我們跟他一起努力復健的動力。

他一向喜歡看電影 ，尤其是迪士尼 的電影。他曾表示很像那個被詛咒的青蛙王子，被困在那隻青蛙的身子裡。因當時他也沒什麼朋友，所以父母、姊姊及近親就是他的一切，他也成了我們的一切。他偶爾會吐露心聲，他覺得此生可能不會遇到一位可以拯救他的公主了；如果有一位知他、懂他可以相守的女生，願意不在乎他的狀況，親他一下，拉他一把，或許他就可以脫去那困住他的青蛙身，恢復原來的樣貌。

人生無奈，不如意者十之八九，但我們從沒放棄跟兒子一起追尋把握那十之一二中的美好。這包括了他後來恢復良好，已然感覺不出曾受過重傷的樣子。

兒子也曾認識過幾位不錯的女生，但他始終堅持，要先讓對方知道他受過重傷的事實，以免日後有隱瞞的誤會。當然這也讓他失去了大部分可能的機會。

在傷後快十五年，終於遇到了一位願意知他、懂他的公主，就是他現在的老婆，我們的媳婦。她不在乎也不計較他過去的狀況，願意接受他的現況及未來，跟他一起牽手，相守偕老。親家開明通達有眼光，讓女兒自己做決定，他們支持也願意接納這樣「原味」的女婿，將女兒付託給我們家。我們當然感激，伸出雙臂欣喜迎親！

跟媳婦閒談間愈感緣分早訂。他們的相識是由她姑丈牽線介紹的，我們認識她姑丈也有些時日。而她姑丈後來透露，曾私下觀察兒子一陣子了，覺得兒子挺不錯，小倆口也滿般配的，他們都是屬龍的。打心中感激姑丈，促成了這段姻緣。

媳婦雖曾一直在台北從事電腦軟體測試工作，但她是老家在台灣苗栗縣南庄鄉的客家姑娘，清純可愛。也曾享受過鄉村野趣時光，從小一直都喜歡青蛙，同事都暱稱她「蛙蛙」。

他們婚後有了女娃娃，好像很自然地我們就叫小孫女為「蛙寶」。雖然容易被誤解為「挖寶」，大家也不以為意，總覺得「蛙寶」的暱稱挺好的，也滿貼切的。就祝福他們一窩蛙爸、蛙媽、蛙寶幸福快樂，吉祥如意吧！