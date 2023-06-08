來美後的最初歲月，在就學謀職過程中奮鬥掙扎。除了按時給在台的父母報平安外，甚少跟台灣的現實社會保持接觸，但對在台的師友及社會現狀惦念在心。

那時沒有中文電台和電視，遑論中文網路新聞。少數華埠中文報紙多以服務當地僑社為主，偶爾有些關於中國廣東福建和台灣的新聞，但難以滿足精神上需要。往後落腳加州 ，遷居州府沙市（Sacramento），接觸到不少來自台灣講國語的同胞，見面時大家互通來自台灣的點點滴滴，稍解各自的思鄉情懷。

七○年代中期，好消息來了，台灣的「中國時報」在美發行海外版。舊金山的朋友很快地寄來了一份，我趕快打電話給中時，訂報半年，郵寄給我。那時的美國郵局似乎比現在的有效率，每天出版的日報隔兩天就可收到，很少脫期。閱後的報紙都會給朋友搶走，大家共閱共樂。

一九七六年的初春，更好的消息來了，台灣的「聯合報」決定以「世界日報 」為名在美發行，並於二月十六日正式出版，我又立刻訂了半年。可是想不到的小問題發生了，信箱容量太小裝不下兩份報紙，更有甚者，雨季來時，大風大雨將報紙溼透，無從閱讀。郵差先生建議在我家車房門上開一小窗口，這樣無論晴雨，郵件報紙都可由窗口送入我家，皆大歡喜。

出乎意料地，「中國時報」出版不到一年便停刊了，但「世界日報」卻蒸蒸日上，慢慢地當地雜貨店鋪開始出售當日的「世界日報」，這就方便了。我跟雜貨店老闆商量，請他每日留一份世報給我，下班回家途中我和太太輪流順道取報。

獨樂不如眾樂，我們更建議附近的公眾圖書館加訂兩份「世界日報」，他們也欣然同意，好讓更多的華人享受閱讀高檔的華文報紙。

慢慢地在我家附近有了「世界日報」的賣報箱，每日上班前晨跑時買好報紙，又鍛鍊了身體，這樣的最佳組合一直維持了許多年。晚餐後閱報一小時，除了美國及世界的重要新聞外，中港台發生的大小事均可飽覽無遺。當然，世報的各類副刊也是我和太太每晚必讀的，我太太還收集兒童版的資料供當地的中文學校作教材用。

後來由於環境的雜亂，賣報箱裡沒有世報了，只得請太太開車去遠處中式咖啡店買報。再後來不幸的事發生，太太中風不能開車，但尚能閱報看電視，買報的事不能停，於是開車買報便成了我每日必做的事情之一，而且是愈早完成愈好，我太太便可提早讀到「世界日報」。

退休後移居金山半島灣區 ，住在離湖不遠的公寓，離女兒家不遠，便於相互照應。由於居房的限制，長期訂閱世報幾乎是不可能的選項。灣區雖然鮮有世報的賣報箱，但世報似乎無處不在，無論中西店鋪都售世報，方便極了。每天上午十時左右從公寓出來，推著太太的輪椅，沿著湖邊走向朝陽，在Safeway買到報紙後回家，四十分鐘的散步，身心舒暢。

到家後先將天下大事迅速流覽，然後是細讀中港台的新聞和社評。欣賞世報的各項副刊則是我的最愛，作者各式各樣，盡是臥虎藏龍之輩：張作錦先生對多種歷史人物和事件的收集剖析評論和報告，無人能及，每人必讀的；吳玲瑤女士的幽默點睛，及張純瑛女士的細緻衍陳，都讓人細讀不厭。太太對讀報的享受自不在話下。

從前在大學讀書的時候，我也曾寫過一些雜文，那是六十年前的事了。離開台灣後由於讀書深造，求職謀生，成家立業，撫育後代，對中文只能止於閱讀和視聽，甚少動筆，靠著手機和電腦的方便，寫些短訊，如此而已。如今空閒時間多了，又受到世副的感染，三年前開始重操舊業，寫些短文經親友端立，並得到鼓勵，將一些短文投稿到世副，偶爾被錄用一二，便欣喜不止。

記得五代馮延巳的「長命女．春日宴」，其詞：「春日宴，綠酒一杯歌一遍。再拜陳三願：一願郎君千歲，二願妾身常健，三願如同梁上燕，歲歲長相見」。

我將它稍改後作為本文的結束：「春日宴，紅酒一杯歌一遍，再拜陳三願，一願世報千歲，二願我身常健，三願如同陽初現，日日長相見」。