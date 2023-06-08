初知詞（上）
最初知道「詞」，是在一九六五年我八歲時。一天，跟著母親外出，看到我家旁邊的中國大戲院櫥窗裡貼著海報，上寫：「本周上演由天津人民藝術劇院演出的話劇『釵頭鳳』」。隨後是演員名單和劇情介紹，最後有幾行字，開頭的三個字也是「釵頭鳳」。
我問母親，什麼是「釵頭鳳」？母親說：「『釵頭鳳』是詞牌名，下面是詞的內容，也是話劇裡要演的故事。」我問詞和詩一樣都很古老嗎？母親說：「都很古老，詩早於詞，詩詞學問都很深奧，詞有許多詞牌，比較複雜。」路上，母親簡要給我講述了陸游在牆壁上寫下詞「釵頭鳳‧紅酥手」，唐婉讀後，傷感含淚，和詞一首「釵頭鳳‧世情薄」的經過。母親講的故事，也讓我對「詞」留下了印象。
一九六○年代，天津人民廣播電台每日中午播送半小時的長篇小說「說岳全傳」，我們都愛聽。聽完了小說聯播，岳飛的詞「滿江紅‧怒髮沖冠」就在我們男孩中流傳開了，詞裡的「三十功名塵與土，八千里路雲和月。莫等閒白了少年頭，空悲切。」幾乎人人記得，也常掛在嘴邊。
家裡有「毛澤東詩詞選讀」，我偶爾翻看，又因常在收音機裡聽到、在報紙和傳單上看到毛澤東詩詞，如「蝶戀花‧答李淑一」、「卜算子‧詠梅」、「憶秦娥‧婁山關」、「清平樂‧六盤山」、「西江月‧井岡山」、「浪淘沙‧北戴河」、「十六字令三首」，也慢慢會背誦了。
一九六七年春節前，家家戶戶開始忙著掛年畫、貼春聯，母親也開始籌畫新年布置。那時年畫除了表現工人、農民、士兵形象和樣板戲劇照之外，還流行油印彩畫孔雀開屏、牡丹花圖、毛主席語錄、毛澤東詩詞等。
一日上午，母親買來一大張宣紙，備好筆墨，說鄰居李伯伯要來家裡寫毛主席詩詞。
下午，李伯伯到我家。他是一所中學的校長，給人儒雅的氣質。他戴上老花鏡，在我家方桌上鋪開宣紙，將兩塊銅鎮尺分別擺放在宣紙的右上角和左下角，站在桌前，目測了一下宣紙，右手拿起毛筆，沉思片刻，用毛筆在硯台上沾墨汁，開始從宣紙的右上方書寫下：「沁園春‧雪／北國風光，千里冰封，萬里雪飄……俱往矣，數風流人物，還看今朝。」
他書寫的是毛主席的詞。那時，這首詞十分流行，在大學和較大的工廠、機關單位的院牆上，都寫有這首詞。沒想到我能近在咫尺觀賞到有人揮毫模仿毛澤東龍飛鳳舞的書法字體，一字不差地寫下了這首大作。我暗自敬佩李伯伯的好書法和記憶力。
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