最初知道「詞」，是在一九六五年我八歲時。一天，跟著母親外出，看到我家旁邊的中國大戲院櫥窗裡貼著海報，上寫：「本周上演由天津人民藝術劇院演出的話劇『釵頭鳳』」。隨後是演員名單和劇情介紹，最後有幾行字，開頭的三個字也是「釵頭鳳」。

我問母親，什麼是「釵頭鳳」？母親說：「『釵頭鳳』是詞牌名，下面是詞的內容，也是話劇裡要演的故事。」我問詞和詩一樣都很古老嗎？母親說：「都很古老，詩早於詞，詩詞學問都很深奧，詞有許多詞牌，比較複雜。」路上，母親簡要給我講述了陸游在牆壁上寫下詞「釵頭鳳‧紅酥手」，唐婉讀後，傷感含淚，和詞一首「釵頭鳳‧世情薄」的經過。母親講的故事，也讓我對「詞」留下了印象。

一九六○年代，天津人民廣播電台每日中午播送半小時的長篇小說 「說岳全傳」，我們都愛聽。聽完了小說聯播，岳飛的詞「滿江紅‧怒髮沖冠」就在我們男孩中流傳開了，詞裡的「三十功名塵與土，八千里路雲和月。莫等閒白了少年頭，空悲切。」幾乎人人記得，也常掛在嘴邊。

家裡有「毛澤東詩詞選讀」，我偶爾翻看，又因常在收音機裡聽到、在報紙和傳單上看到毛澤東詩詞，如「蝶戀花‧答李淑一」、「卜算子‧詠梅」、「憶秦娥‧婁山關」、「清平樂‧六盤山」、「西江月‧井岡山」、「浪淘沙‧北戴河」、「十六字令三首」，也慢慢會背誦了。

一九六七年春節前，家家戶戶開始忙著掛年畫、貼春聯，母親也開始籌畫新年布置。那時年畫除了表現工人、農民、士兵形象和樣板戲劇照之外，還流行油印彩畫孔雀開屏、牡丹花圖、毛主席語錄、毛澤東詩詞等。

一日上午，母親買來一大張宣紙，備好筆墨，說鄰居李伯伯要來家裡寫毛主席詩詞。

下午，李伯伯到我家。他是一所中學的校長，給人儒雅的氣質。他戴上老花鏡，在我家方桌上鋪開宣紙，將兩塊銅鎮尺分別擺放在宣紙的右上角和左下角，站在桌前，目測了一下宣紙，右手拿起毛筆，沉思片刻，用毛筆在硯台上沾墨汁，開始從宣紙的右上方書寫下：「沁園春‧雪／北國風光，千里冰封，萬里雪飄……俱往矣，數風流人物，還看今朝。」

他書寫的是毛主席的詞。那時，這首詞十分流行，在大學和較大的工廠、機關單位的院牆上，都寫有這首詞。沒想到我能近在咫尺觀賞到有人揮毫模仿毛澤東龍飛鳳舞的書法 字體，一字不差地寫下了這首大作。我暗自敬佩李伯伯的好書法和記憶力。