《老照片說故事》前度劉郎今又來（下）

「知識青年在農村」郵票。（作者提供）

那麼多年的「再教育 」生活給我留下什麼物證呢？因時過境遷，滄桑巨變，當年隨身所有物件早已絕跡，所幸後來因集郵愛好不改，至今還保留著文革時期發行的「知識青年在農村」的郵票。

這套郵票即「文十七」，一九六九年十月一日發行，全套影寫版彩色郵票共四枚，分別為「學習毛主席著作」、「勞動」、「向老農學習」及「赤腳醫生」。我手頭只保存了三枚，兩新一舊（見圖）。

「勞動」所描畫的男女青年挑著擔子，裝載綠色水稻秧苗，背景隱約可見有人已在水田低頭插秧。這些挑秧及拔秧、插秧的累活髒活我都幹過。不知何故，一生從未沾過農活的我，插秧速度之快，連當地老農都自愧弗如。那個初通文墨的瘦高個陶隊長還曾寫過一首押韻的打油詩讚揚我，可惜我早已忘卻全詩，只記得頭句有「錫翔插秧」四字，也算是苦中作樂的趣事一樁。

郵票畫面上的男女青年、農婦、老漢都是笑逐顏開，這種標準笑容想來符合郵政 當局的設計需要，正能表現知識青年歡樂下鄉、全國農村一片祥和的文革「盛世」景象，而完全掩蓋了實際生活裡知識青年長年愁眉苦臉之窘狀。

如今，曾經是中國經濟最發達省份的廣東，卻要發動類似當年「上山下鄉」的三十萬青年「下鄉返鄉興鄉」，想必其他省份也會跟進效仿，據說動員規模將達幾千萬，這也就是說全國城市幾年內將會減少幾千萬人。

記得不久前中國還在大力鼓吹「城市化」，甚至規畫珠三角、長三角的「特大城市」，現在突然又強烈號召青年返鄉興鄉，可見中國鄉下總體依然凋敝，農民還很貧困，否則還用得著你城市千萬青年去返去興嗎？

再者，文革當年億萬學生停課輟學，流落社會，已成社會問題；現時中國無數「打螺絲」青年先後失業，頓成無業遊民 。如此看來，「前度劉郎今又來」，至少可逐步解決當下中國海量失業青年的溫飽問題，以免社會劇烈動蕩，這也算是權宜之計吧。