我和彩珠是五○年代華東師大的同班同學，那時我們形影不離，整天抱著一堆書籍和筆記本同進同出，吃飯也在一起，我把瘦肉揀給她，她把肥肉揀給我。那時政治課搞習明納爾（Sminar），就是專題討論，我筆頭方面差，不會寫發言稿，而彩珠老練，經常幫助我。

一九五五年畢業時，學校號召我們支援西北，我們一起報名響應召喚，九個同學一起分派到陝西；她被派到戶縣，我分到咸陽，兩地相距不遠。臨別之日，我們集體在東大街一家當地有名氣的照相館留影作紀念，我和彩珠一起坐在前排，照片題詞是「在祖國的大西北」，體現了我們當時的豪邁心情。

一九五六年寒假，我們幾位老同學相約聚會，大家一起到彩珠所在的戶縣中學看看。當時俄語很吃香，彩珠除了校內有教學任務，附近南山的國防工廠也請她去給技術幹部輔導俄語。為了方便她的出行，工廠給她提供了一輛美國進口的闊胎自行車，以前人們習慣把它稱為牛頭車，因為車的把手聳起有點像牛頭。我也利用她的這輛車學會了騎車。

過了一段時間，彩珠因愛人關係調到西安城內的西安工業學院，我們去西安就去看她。這時俄語不吃香了，她開始學日語，後來還和同事一起編寫了一本小冊子。

一九五八年初的寒假，我和一起支陝的師大老同學結婚。我們市裡辦寒假教師學習會，一直到臘月二十七才結束，我無法回來做準備工作，好在彩珠提前幾天來我們學校，幫忙準備一切。她還給我們送了一本相冊和一對她親自繡花的枕頭套，上面用俄語繡著「甜蜜的夢」，那本相冊就保存著我們五○年代的許多照片。

彩珠後來家有一男二女三個孩子，我們家裡是三個光葫蘆，孩子們從小就是好朋友。有一次我們去她家玩，回來時她五、六歲的大女兒一定要跟我們回咸陽，從西工院一直跟著走到火車站才被父母拉住。很巧，她長大以後考大學，考到了我們咸陽的中醫學 院，上了五年學，學習期間經常來我們家走動，畢業後進入西安著名的陸軍醫院當大夫。

彩珠的大兒子早生幾年，剛好中學畢業碰上號召當工人，他進了西安搪瓷廠，那時這家廠子名氣大，劉少奇也去參觀過。男孩子會鑽研，他後來成了勞動模範，是生產的多面手。

彩珠的小女兒學習冒尖，就是膽子小，高考時心慌得不行，水平發揮不出來，第一次名落孫山，彩珠就把她安排到我們學校復讀，我看她英語學得很好，就安排她參加英語活動組。剛好那年日本 客人來我們學校訪問，活動組的學生參加接待，和日本學生交了朋友。她後來考上了西北大學的外文專業，畢業後去美深造，後來進入美國著名的賓館行業，被派回北京 ，負責該集團在中國和中亞、北非的管理工作，經常飛來飛去。

彩珠的大女兒後來因婚姻關係調到北京，在一家大醫院主持中醫門診。她對老人保健很有心得，有一大批老人是她的粉絲，常找她諮詢，門庭若市，星期天不上班也有老人打電話緊急諮詢，她也成了彩珠老倆口的保健顧問。北京房子緊張，她和父母的住房原先有一點距離，考慮到父母年紀大了，她搬了家，並且把父母安排成陽台相對，有事喊一聲就聽見了。

每逢過春節，兒子由西安趕來，加上北京的兩個女兒，全家大團圓，穿上唐裝，喜氣洋洋地拍全家福發給我們。

我們二○一六年回國，特地去北京看望他們一家，他們的孩子帶我們參觀著名的景點，水立方上上下下進進出出，雍和宮、國子監都到了一遍。

我們現在都已九十高齡，彩珠耳朵失聰，聽力很差，每次我們從北美給她打電話，都要女兒作同聲傳譯。老了就是如此，不像年輕時那樣討論會上一套一套侃侃而談。我們一起支陝的九人中，五人已去了天國，願我們健在的四人都快活地度過餘年。