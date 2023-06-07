出外旅遊，和當地人或多或少會有互動，可以略微窺知當地民風。

例如在北歐，隨便找一個路人指點迷津，幾乎都會講流暢的英語，可知他們的國際觀。而在古文明更為璀璨、觀光 客更如雲集的南歐，則連餐館的侍應生也未必能用簡單的英語解釋菜單。伊比利 半島上的西班牙和葡萄牙，昔日同為海上霸權，如今俱已沒落；然而，旅遊期間接觸到的葡萄牙人，英語普及程度遠勝西班牙人，也許葡人明白葡語在全球的版圖不及西班牙語遼闊，而甘於學習英語，和國際接軌，西班牙人則反之。

歐美加澳紐等國的店家，不會追著遊客兜售商品，也不會和遊客主動攀談；第三世界國家的商販則積極兜售，很喜歡問遊客：「你從哪裡來？」甚至進一步展開對話。

同樣瀕臨愛琴海的希臘和土耳其 ，前者商家和遊客保持距離，遊客不問不買，他們也懶得搭理。土耳其人則不然，從伊斯坦堡內有超過四千家商店的大巴札（Great Bazaar）到其他大城小鎮，站在門口攬客的店員們最喜歡問：「你們從哪裡來？」

他們看到東方面孔，會高喊一聲日語、韓語或華語的「你好」，表達他們的判斷。如果你腳步稍慢，他們會接著問：「你從哪裡來？」以驗證他們的判斷正確與否。

最近我們去同樣信奉伊斯蘭教的摩洛哥，注意到和土耳其一樣店員都是男性，他們也喜歡對遊客問候和發問，不同的是，摩洛哥男店員問完就閉口，而土耳其男店員會和遊客再扯下去。

一名土耳其男店員看到我們走過，高問：「你們從哪裡來？」「美國。」我們直回，孰料換得奚落：「你們哪裡像美國人？住在唐人街吧？」讓我們傻眼。

在伊斯坦堡購買當地著名的碎花瓷盤時，一名男店員又問我們從哪裡來，我說：「你猜猜看。」他打量了我一番，然後說：「你長得很漂亮，一定來自台灣。」我相信他必定稱讚每一名女顧客漂亮，但判斷我是台灣人著實令我吃驚。彼時，我已經移居美國三十年了，從來沒有想到在穿著和氣息上，仍然帶著台灣味，終究被他敏銳的眼睛觀察出來了。

為什麼歐美加澳紐等國的店員不會問客人從哪裡來？一個因素是那些國家是種族熔爐或種族沙拉盤，周遭都是移民，因此懶得探問。另一因素可能是那些國家對種族議題比較敏感，不會探聽私人性的問題。那些喜歡問遊客從哪裡來的國家，或許反映了國民對國外的好奇。例如在伊斯坦堡一家飲品店，店員知道我們來自美國後，繼續詢問我們美國的情形，流露了對外國的嚮往，他可從未出過國呢。

他們好奇地發問，有時唐突地回應，例如說我們哪像美國人，也引起我的深思。在美國，這種說法無疑是「政治不正確」的，不能說出口，但不代表沒有藏在人們心底。一九八○年我們旅遊英法，團裡有兩個住在紐澤西的中年白人就論斷我們住在唐人街，告訴我們他們喜歡去紐約的中國城吃飯，令人啼笑皆非。

那天走在摩洛哥的古城老街，不斷被摩洛哥人詢問「你們從哪裡來？」我突然想起三毛。三毛曾經住過摩洛哥外海的加納利群島（Canary Islands），也待過摩洛哥的西撒哈拉沙漠，將其見聞寫成膾炙人口的作品。莫非，她就是在摩洛哥到處遭人詢問「你從哪裡來」不堪其擾下，寫出了「橄欖樹」：「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方。」