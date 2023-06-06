《老照片說故事》爸爸的背包

作者爸爸在抗戰時，與美國空軍一同並肩作戰時使用的美軍背包，和背包裡的文件。（作者提供）

這張照片是爸爸在抗戰時，與美國空軍一同並肩作戰時使用的美軍背包，和背包裡的文件。這背包裡存放的是爸爸參加八年抗戰的珍貴紀錄和回憶，裡面有爸爸的任官令、受訓證書、泛黃的舊照片、獎狀、勳章，以及各類證件，還有一份爸爸親筆寫的自傳。

一九三七年七月七日，盧溝橋事變爆發時，爸爸十八歲，正在孔夫子的家鄉曲阜，就讀山東省第八師範學校。日寇的鐵蹄，來得又急又快，校長帶領學生往大後方撤退，爸爸成為了流亡學生。

當學生們歷經千辛萬苦到達漢口時，國民政府在漢口設了許多徵兵站，招募各地逃來的流亡學生加入國軍，投入抗日戰爭的大洪流中。

爸爸投筆從戎，申請了空軍飛行學校，但是因為爸爸有沙眼，不符合飛行員的體格健康標準，不被錄取，轉而進入了空軍機械學校。畢業後，爸爸進入了空軍，他的專長是機械和飛機修護，同時爸爸也擔任運輸機或轟炸機的機工長飛行組員。

爸爸會說一些簡單的俄羅斯語，因為曾經與來華援助抗日的蘇聯航空志願隊共同工作過，空軍機械學校的教官就是蘇聯來援華抗日的教官。

爸爸多次跟隨著轟炸機出任務，轟炸日軍部隊、陣地、彈藥庫。曾經有一次，與日本 戰鬥機遭遇，爸爸的飛機被機槍子彈打得千瘡百孔，飛行員憑著高超的飛行技術，甩開日本飛機，死裡逃生，安全返航。

後來爸爸被派任到印度 ，與美國空軍並肩作戰，執行的任務是飛越駝峰，從印度運送美國援助的軍需物質到中國，這是爸爸最驕傲的一段經歷。爸爸就是那時候領到的美軍背包，從此以後，那個背包就裝滿了爸爸抗戰中所有的紀錄和資料，隨著爸爸走遍大江南北。

飛越駝峰，是抗日戰爭中一段悲壯的歷史，是充滿了血和淚、九死一生的任務，中美空軍一共損失了六百零九架飛機，有一千五百多名飛行組員捐軀。

飛越喜馬拉雅山 脈的駝峰山脈進行空中運輸，飛機要飛越中印緬邊界的險峻高山，必須要在數不盡的山峰中穿梭飛行，不但需要飛越超過五千米高的山峰，其中還包括了喜馬拉雅山脈中最高的山峰聖母峰（Mount Everest）。

高原上強勁的升降氣流，經常會引發亂流，凶險萬分，也因此有許多的飛機墜毀於途中。

爸爸曾說過，他有一次遇到亂流，飛機急速翻滾直線墜落，爸爸在機艙內被東甩西滾地四處碰撞，幸虧飛行員藝高人膽大，把飛機重新拉起來，化險為夷。爸爸說那段過程非常驚悚萬分，逃過了死劫，當飛機著陸後，爸爸才發現全身多處碰傷、割傷，血跡斑斑，腳軟到無法走下飛機。

這背包裡裝的是爸爸抗戰時滿滿的英勇事蹟，在砲火硝煙中，經歷過一次次戰爭的生死磨難，獻身報國。

我在整理爸爸的各種文件資料，希望將來能夠把爸爸的故事，慢慢地寫出來。