前度劉郎今又來（上）

中國的歷史常常循環重演，古代如此，當代也不例外。近日我忽見「廣東青年下鄉返鄉興鄉助力百縣千鎮萬村高質量發展工程『三年行動』」方案，說是要到二○二五年底，將累計組織十萬名青年下鄉幫扶，聯繫服務十萬名青年返鄉實踐，培訓服務十萬名青年提升興鄉技能云云。這不禁使我回想起五十五年前，本人親歷的那場全國性「上山下鄉運動」。借用唐朝大詩人劉禹錫的名句描述廣東政府此番動作，真可謂「前度劉郎今又來」。

當年的「上山下鄉運動」是怎麼回事呢？一九六八年十二月二十二日，中共中央黨報「人民日報」突然發表一篇有關甘肅省會寧縣部分城鎮居民到農村安家落戶的報導，在該報附加的「編者按」中，隆重傳達了「偉大領袖」毛主席的「最高指示」：「知識青年到農村去，接受貧下中農的再教育 ，很有必要。要說服城裡幹部和其他人把自己初中、高中、大學畢業的子女，送到鄉下去，來一個動員。各地農村的同志應當歡迎他們去。」

從此，全國城鎮掀起知識青年奔赴各地農村參加勞動並安家落戶的熱潮，俗稱「上山下鄉運動」。其實，許多農村並無山峰，如我所去的上海市崇明縣，實乃一馬平川的海島。

請注意，毛澤東指示提到的是「畢業的子女」，其實當時全國大中小各類學校一律停課，都在搞文革，何來「畢業」？我當年是初中才讀了十八個月，就在一九六六年六月開始和全國億萬學生一起被迫輟學，直到一九六八年十一月從上海市區被迫去崇明。我和億萬學生哪裡拿到過「畢業」證書啊？

本來應該繼續學習或深造的億萬莘莘學子，就這樣被驅趕到全國各地農村，戰天鬥地，沐雨櫛風，胼手胝足，既因毫無農耕經驗而無補農業，又因徹底荒廢學業而有損國力。如此荒誕不經的資源錯配，實際是毛澤東無力處理當時億萬學生正需畢業並就業 的重大國家危機，而以所謂「接受再教育」的美妙名義，將大批知識青年從城市一律趕去農村，任其自生自滅的政治運動。

我當年所去的崇明某農場，除了少數土生土長的農民，原住民 大都是上世紀五、六○年代因家庭出身問題（父輩為「地富反壞右」分子等），而被迫從上海市區遷去的所謂「社會青年」，他們如何能「再教育」我們這些「知識青年」呢？同是天涯淪落人，大家都在混飯吃。

須知我們下鄉時，還在文革時期。大家出工前，還得捧讀毛語錄，歌唱「紅太陽」，衣襟上還別著毛徽章等；簡陋石灰磚牆上，還用紅漆刷著一條條醒目的政治標語，諸如：「無產階級文化大革命勝利萬歲！」、「毛主席是我們心中的紅太陽！」、「階級鬥爭，一抓就靈」云云。這哪是什麼「再教育」？分明就是讓全國知青換個地方「再文革」。