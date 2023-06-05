飛機一到鳳凰城，我們就叫了優步（Uber），等了沒五分鐘，就有一部奔馳（Mercedes-Benz）車停到我們面前。我先生說：「竟然有人用奔馳拉人。」我在旁邊也加油添醋：「能開得起奔馳還幹這活兒。」

車門打開，一名身穿藍色西服、頭髮梳理整齊、文質彬彬的白人老者走出駕駛門，他面帶微笑一邊與我們打招呼，一邊小跑步打開後備箱，幫忙提放行李箱。

寒暄幾句後，我用幾秒鐘仔細端詳著眼前的司機。他看上去六十五到七十歲之間，面容溫和，身材中等，腳下還蹬一雙擦得珵亮的黑皮鞋。我有些想笑，並懷疑自己的眼睛，覺得眼前的司機根本就不像個優步司機。我們打開車門坐上車，車裡乾淨得要命，皮質座椅擦得光光亮亮，腳下的黑塑膠墊子一塵不染，車裡還有一股酒精清潔劑味。

「都坐好了吧，繫上安全帶，我們走了。」司機樂呵呵地一踩油門上路了。從側面望去，他微笑的臉龐給人一種好老頭兒的印象。我開口搭話：「先生，您的車既乾淨又嶄新，連味道都清爽。」我突然想起以前坐過的優步車裡不是一股菸味就是狗騷味，司機也基本是急急慌慌，一臉苦大仇深的勞碌奔波神情。

我以職業的敏感度來揣測司機：「您以前是從事醫務行業或領導工作的吧？您看起來根本就不像個司機。」他哈哈大笑：「從哪裡看出來我不像個司機？我可有五十多年的車齡咯。」從側面看他開車的樣子，還真有些優雅與自信的氣質。

「沒人用這麼好的車當客車吧？」我的言外之意，就是說能開得起奔馳車的人，還用出來做司機嗎？他笑著說：「我叫Peter，半年前剛從紐約一家食品公司CEO 位子上退下來，搬來亞利桑納也沒多久。」

他的話讓我頗感興趣，一位大公司的退休 CEO，應該不愁吃喝，還幹起這個營生。司機樂呵呵地說：「我出來開車就是打發時間，不多，一周只開三天，一天五、六小時。我和妻子在紐約都退休了，孩子也成家立業了，從紐約搬來是為離孫子們近些，方便經常走動。」

他停頓一下又說：「我們從紐約搬來鳳凰城，一開始還覺得退休生活輕鬆自由，可時間長了，兩人就不習慣這太悠閒的日子。過去各忙各的，每天很晚下班，一見面還有新鮮感，現在兩人都退了休，也老了，低頭不見抬頭見，整天面對面黏在一起，還真不習慣，難免有些摩擦，開始經常吵架了。我太太是個女強人，最近又在醫院找了part-time工作。她是兒科大夫，她說人永遠不能閒著，看我整天在家裡閒轉，就希望我也找個事情做，這樣才顯得平衡。這不，為了太太的心理平衡，我腦洞大開，自己除了有當領導的特長外，唯一就是有幾十年的開車技術，開優步既可以打發時間又有人聊天，還不會寂寞，實在是個不錯的選項，哈哈哈。」

聽著Peter輕鬆幽默的談話，望著車窗外閃過的熱帶植物，想像著我自己以後要退休的日子，覺得他講得不無道理。我思緒萬千，突然想起一名朋友說過，每當夫妻倆快要吵架的時刻，就馬上對對方說「I love you」，頓時會化解一場戰爭。

自己會不會提前退休呢？我似乎有點退休恐懼症了，一種特別的憂慮如影隨行。

當汽車 下了高速公路，向西開的時候，發現太陽落下的高度恰好讓陽光直射在司機臉上。

一路向西是家的地方，其實每個人的人生軌跡都差不多，從別人那裡看到的經驗，或許自己用起來也很方便。我似乎忘了自己的年齡，忘了一切，以為還有大把的時間可以去忍受，去抱怨。這個世界上沒有可怕的事情，只要你自己努力。