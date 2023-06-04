阿斯多瑞亞（Astoria）是俄勒岡州一個在洛基山脈西部、最老的港口城市，位於哥倫比亞河流南岸，河水向西流入太平洋。它是一個深水港口，大型郵輪在港口中進進出出，阿斯多瑞亞─梅哥樂大橋連接著鄰州華盛頓州 ，人口一萬多人。

它的歷史可追溯到兩百年前，英國人、瑞士人、挪威人、印度人和華人先後移民於此，從事皮毛交易和太平洋三文魚罐裝。第二次世界大戰後，曾是上百艘後備軍艦、被喻為阿斯多瑞亞後備封存艦隊（Astoria Reserve Mothball Fleet）的停靠場地。

每年的六月底，我們都會來到這個城市參加一年一度的音樂節活動。一系列的歌劇 、交響樂和室內音樂會、獨奏音樂會舉行在古老的劇場 、教堂及當地的大學校園裡。來自全美及全世界各地的音樂家們聚集於此，在這小小的港口城市掀起濃郁的音樂藝術浪潮。伴隨著夏季熙攘的遊客和體形不等的白色帆船點綴在海灣中，人們盡享著港口城市的愜意和溫馨。這年我們觀看的節目是歌劇「魔笛」，由年輕有為的藝術家們演出。

人人都對莫扎特的著名歌劇「魔笛」耳熟能詳，那是他在生命最後時刻創作出來的偉大作品。歌劇於一七九一年九月三十日在維也納威登劇院首演，約兩個月後莫扎特撒手人寰。他的作品至今流芳於世。

劇情中有身披綠色羽毛、有些滑稽的捕鳥人帕帕基諾，有威嚴怒氣的黑夜皇后華麗花腔詠嘆調，還有王子塔米諾和公主帕米拉忠貞不已的愛情。整個表演伴隨著炫麗美妙的笛聲和各式樂器的交響演奏，由歌手和合唱團共同烘托出一場無與倫比的世紀級歌劇。

這天下午人們聚集在一座白璧古式的教堂裡，觀眾多半是滿頭銀髮、身著盛裝的老人們。我們的兩個小孩在人群中格外顯目，老人們非常慈善地過來與她們打招呼。舞台前樂池裡的音樂響起，大家都安靜下來，所有的眼睛關注在舞台上。

序曲中急促的大小提琴，優美的雙簧管和長笛交替吹奏，單簧管和法國銅管、巴松管和長號共同營造出激烈緊張的氣氛和危難的意境，帷幕緩緩地拉開。王子塔米諾站在舞台上，他一副漁夫裝束，穿著黑色及膝的雨靴，身著深藍色雨衣和牛仔褲。

剎那間觀眾們都驚呆了，不敢相信自己的眼睛。這是什麼？難道他忘記穿舞台服裝？還是我們走錯了演出地點？一個個問號頓時飄浮在每個觀眾的腦頂上。此時被巨魚（本應該是巨蛇）追逐的王子塔米諾放開他亮麗的嗓門，歌聲中表現出他被追逐時的恐慌，和急於逃脫求救的心情。三名身著近似於雜亂布條的侍女，乘船出現在舞台上，她們奮勇上前保護著暈倒的王子，殺死巨魚。

帶有喜劇色彩的捕鳥人帕帕基諾的一首「我正是一個捕鳥人」，是以德國民謠為基調的歌曲，它生動、輕鬆極為特色地表現出這名善良、歡快又頑皮的人物。他與公主相遇時，兩人的二重唱「那些感受到愛情的男人」最為經典，柔美的旋律迴盪在舞台上空。

這不盡如意的舞台服飾和道具，讓觀眾們極為困惑不解，而這些年輕的音樂家們，正在用他們高超的藝術天賦和大師級的聲調盡情表演著。那些懸浮的問號們漸漸模糊不清，人們都陶醉於「魔笛」優美的故事情節中，享受驚艷恢弘的歌聲和樂曲。

當薩拉斯妥神父出現時，他身著一件紅色閃亮的救援背心，手舉兩根紅白相間發亮的導航棒，儼然一個威武的海上救援衛士。全場頓時爆發出一陣大笑，一位銀髮的老夫人非常自豪地大叫起來：「這是我們阿斯多瑞亞版本的『魔笛』」。

王子吹起魔笛，笛子輕柔悅耳的聲音，引來各種色彩艷麗、形態不一的魚，紛紛圍繞在他的身邊狂歡共舞。在迷人的長笛聲中，王子堅定了尋找他心愛公主帕米拉的信心。

「地獄之復仇沸騰在我心中」華麗的花腔詠嘆調把劇情拉升至高潮，莫扎特以最難的樂段來刻畫了黑夜皇后的精髓，高昂超強F聲調表現了她狂暴的心情和諷刺的色彩。演員用她華麗而精湛的技巧完美地演唱出來，歌聲籠罩著整座劇場，牽動著每個人的心。

演出在優美流暢的歌聲和樂曲中結束，全場起立鼓掌，「Bravo! Bravo! Bravo!」的歡呼聲比比皆是，掌聲持續著久久不停，演員們一次又一次地上台謝幕。當人們終於走出教堂時，仍舊依依不捨，回味無窮地與朋友甚至陌生人們互相交流著激動的心情，分享這獨特的時刻。這是我們看過最精采的歌劇「魔笛」。