《老照片說故事》為故鄉的農民演出（上）

作者（拉手風琴者）在故鄉為農民演出。（作者提供）

在我的眼前，放著這兩張泛黃的照片。照片裡，一群朝氣蓬勃的年輕人，正在故鄉為農民演出，而我，就是那個拉手風琴的人。難以置信，這已是五十多年以前的照片。當年的點點滴滴，如同電影 一樣，一幕一幕在眼前浮現。

一九六九年一月，我和當時大多數中學畢業生一樣，被迫「上山下鄉」到農村去。比其他到遙遠邊疆去的知青，我稍稍幸運一點的是，被允許回到我的故鄉，離上海不遠的奉城──江南的一個小鎮插隊落戶。

離上海近，只意味著回家近，並不意味著農活輕鬆。當年江南農村種植的主要是稻米與棉花，一年四季都有繁重的農活。特別是夏季七、八兩月，當時稱為「雙搶」季節：要將水稻搶收起，又要將新一季秧苗搶插下。在「雙搶」裡，我每天都必須在烈日驕陽下工作十五、十六個小時。

這樣繁重的體力勞動，對我來說確實是苦不堪言。我有自知之明，自己從來就不是一個幹體力活的料，農活幹得確實不好。因此，也經常受到「貧下中農」的批評，這更加重了我的痛苦。體力與精神上的雙重壓力，使我在煎熬之中度日。當年並不能預測到後來的中國巨變，故而看不到任何前途，情緒一直處於苦悶和低落之中。

一個偶然的機會，我知道我們公社收到了一架手風琴，但沒有人會使用。那個年頭，手風琴在農村裡是稀罕的東西，多數人連見都沒見過。我沒有拉過手風琴，但是文革前，家兄是音樂學院的學生，我曾跟他學過鋼琴和五線譜，鋼琴和手風琴都是鍵盤樂器，轉換不太難。於是，我想方設法，託人找關係，借來了手風琴。同時，還搞到了一本關於手風琴的書。

此後，每天收工之後，只要一有時間，我就練習手風琴。手風琴右手部分與鋼琴基本一樣，但左手部分為伴奏，有自己的一套。於是，我針對左手部分，苦苦練習，慢慢也掌握了其中訣竅。一個多月之後，我覺得已掌握了手風琴的基本演奏方法，就去找了當時公社文化站的幹部，拉了幾首曲子給他聽。他聽了之後大為興奮，說我的本領肯定能派上用場。

我能拉手風琴的新聞，傳播得很快。我所在的大隊文藝宣傳隊負責人，迅速邀我參加宣傳隊。當年與今日大不相同，每個縣分成若干公社，每個公社分成若干大隊，每個大隊都有自己的文藝宣傳隊。宣傳隊填補了文藝空缺，滿足了農民精神享受的需要，是非常引人矚目的，那些鄉下的「俊男美女」們，都想參加宣傳隊。在受邀請後，我立即同意參加，因為，也許我可借此機會逃避一部分艱苦的體力勞動。