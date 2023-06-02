住在老居幾十年，是時候更換舊家具。以前工作忙碌，很少動過更換客廳家具的念頭。退休 後有一天，悠閒在家，突然留意放置在客廳一套真皮舊沙發已超過十年，對它有些厭倦感，雖然這套沙發保養如新，但款式實在太過老舊；內子也有同感，何不趁現在我們倆身體還好，還懂得享受人生的時候，換一套較為新款的沙發，讓我們好好享受一下。不意經歷了一場很不平凡的遭遇。

多年來我們除舊換新，換的多是小型家具，這次是大型的沙發，算是一個很久沒有過的大動作，必須仔細研究，以免出錯。現在時代不同，大多數人都會在網上做功課，我們卻喜歡到實體大公司，實地觀察和比較沙發的式樣、物料、顏色和價錢等。

從網上找到幾家有代表性的公司，經過一番實地研究，有了一個初步的決定。查詢訂購細節，發現他們都沒有回收舊沙發的服務，似乎下單前必須先處置好舊沙發。這在過去不是問題，只需打一通電話把舊家具捐贈給慈善機構，他們會派人過來搬走，簡單了當又做善事。

辦理捐贈，今天很多人喜歡上網，我仍喜歡沿用電話接洽，認為這樣可讓慈善機構了解我們捐贈物品的價值，提高收受的意願。在接觸了兩家著名又有代表性的慈善機構後，讓我大出意料之外；他們疫後的態度完全改變，似乎不再稀罕大型家具捐贈，不願意派貨車上門收取。除非捐贈者願把舊家具送到他們的機構，並確定他們有地方安置才行，否則，敬謝不敏，把原本兩相得利的義舉，變成不可能的事。想不到我們更換沙發，居然遭遇大問題，一時不知如何是好。

思慮後，覺得唯一可行的方法，是上網雇用勞工 把舊沙發搬上街頭，再接觸市政府，請他們過來收取。正在上網期間，突然發現有一家慈善機構願派貨車前來收取大型舊家具，讓我喜出望外；這家慈善機構，名稱我從來都沒有聽過而且很難念。細查之下，發覺他們規模不小，在南加 有許多支部，於是立即進入他們一家在我們附近的支部網頁，找尋辦理細節。

他們收受捐贈是有條件的，有許多東西拒絕接受，非常揀擇，捐贈者需要預先查詢清楚；捐贈物品如需要到戶收取，必須事先向他們申請，經過審核和批准後，他們才會安排貨車前來收取。申請者還須填寫詳細表格和拍攝捐贈物品的照片，然後等待他們的審批回應。我們在別無選擇之餘，唯有照辦，等候回覆。

翌日，接到捐贈聯絡員的短訊，要求我們提出書面保證，所捐贈的沙發絕對符合他們的條件：無裂、無擦損、無汙跡、無寵物毛髪、無脫色、無菸味和無失去任何細小配件，否則拒收。還有，屆時接收的貨車車長，認為捐物不符合承諾，有權拒收等，同時我們還需支付不少於二十元的汽油費，要求十分苛刻。

幾經短訊往還，最終獲得批准，他們在一個星期後才過來收取，車長經過反覆驗證，有如買家，滿意後，才把沙發搬走，情形比我們選擇新沙發時還要仔細。在臨行前，根據他們的規定，我們給他們二十元現金，作為駕駛不到五哩的汽油費。他們收後頓一頓，似乎嫌我們少給了些什麼，才悻悻然離去。天呀！問今是何世？竟有如此一家的慈善機構，他們似乎幫助我遠多於我幫助他們。好在我們過去非常愛護這套皮沙發，保養如新，否則最後還可能會功虧一簣。

事後，當我坐在新購的沙發上，看見舊皮沙發前後比對照片，感慨良多。我想：假如我還年輕力壯，又住在有車庫的獨立屋，我會把皮沙發（現在新皮沙發最少二千元以上）上網出售，賣個五百元，絕不為奇，輕鬆自在，還可免去一場異常的遭遇。