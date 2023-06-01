不知道是從哪年開始，每到「六一兒童節」，已退休 的老頑童們總是繫上當年的紅領巾，一起合影留念。一張張帶著歲月滄桑的臉，被紅領巾映照著，從心底發出自然的笑。笑臉的背後蘊藏著這些老年人一生的快樂、幸福、蹉跎歲月、成功與失敗，有回憶、有渴望、有自豪、有後悔、有自嘲、也有期盼，但更多的是對今日生活的滿足。

這個節日是記錄著每一個孩子快樂和幸福的節日。小時候，每到「六一兒童節」，學校裡都會組織各種活動。這一天孩子們都會穿上整齊的白上衣、藍褲子，繫上鮮艷的紅領巾，唱著「我們是共產主義接班人」，嘹亮的歌聲響徹祖國的上空。每次活動都充滿了儀式感，使幼小的心靈對未來充滿了幻想和希望。

記得我三年級時的兒童節，老師帶我們去水上公園玩。一個老師帶著五十多個孩子，在水上公園的長廊裡玩遊戲，砍沙包、跳皮筋兒、踢毽子，玩得可開心了。最後同學們集體玩遊戲，遊戲規則是把同學分成兩組，一組一個人蒙著眼睛抓對方的其他同學，抓住誰，誰就蒙上眼睛繼續同樣的遊戲。遊戲簡單快樂，孩子們笑著、跑著、互相追逐著對方同學，笑聲迴盪在水上公園的長廊裡。

但就是那一次，讓我的眼眉上受了傷。輪到我和另一個同學蒙眼睛時，我們兩個撞到了一起，她的牙正好磕在了我的眼眉上，頓時鮮血直流，老師帶著我到醫院縫了兩針。從此，我的眼眉上多了兩道小小的疤痕，也因此，「六一兒童節」給我留下了深刻的印象，成了我記憶中典型的「樂極生悲」。

隨著時間的流逝，我漸漸長大成人，結婚生子，兒時的記憶一點點淡忘。但是女兒慢慢長大，又使我對「六一兒童節」有了新的回憶。

女兒六歲那年的兒童節，我帶著她去室內冰場溜冰。室內冰場向來是人滿為患，滑冰的時候只能穿梭滑行在來往的人群中。女兒和我一樣，對各種運動有那麼一點點天賦，她動作很協調。看著女兒滑冰時小小的身影，左右腳交替時嫻熟的技術，滑起來的那股勁兒，真的像極了我小時候，我滿心自豪和歡喜，沉浸在喜悅中。

突然女兒在不遠處摔了個大跟頭，嘴正好磕在了旁邊一個人的冰刀上，嘴唇被牙齒咬破，滲出了鮮血。我趕緊跑過去，給她脫下冰刀。一會兒，就看見她嘴唇腫了起來，回到家裡，嘴唇變得厚厚的。晚上嘴唇就腫得厲害了，我心疼得束手無策。萬幸的是嘴唇磕得不是很嚴重，雖然腫了好幾天，但是日後沒有留下一點疤痕。

回憶我和女兒的「六一兒童節」，不同程度地受了傷，說是痛苦的回憶，但是其實很快樂；說是幸福的童年，但是確實又有「血染的風采」，留下的是既美好，但是又有些瑕疵的回憶。有快樂、有不幸、有美好、有痛苦。

又是「六一兒童節」，我的小寶貝外孫「小月餅」三歲多了，他爸爸出差，一大早就把他送到我家來了，準備小住幾天。

看著漂亮、活潑可愛的小外孫，想著讓他過一個什麼樣的節日呢？危險的活動肯定不能去，太熱的地方不能去，一直待在家裡太搗亂也不行，但疫情 沒有完全解禁，出去還是不放心。啊！這時我才感到，我真的是老了，怎麼婆婆媽媽地想這麼多呢？

經過認真考慮，決定這樣安排他的一天：一大早趁著涼快帶他去銀河廣場踢足球 ，玩兩個小時回家洗個澡，休息一會兒，講故事。午飯後睡一大覺，睡醒後送他一個他最喜歡的工程車玩具，帶他去吃他最愛吃的披薩……讓他開開心心過一個快樂的兒童節。

三代人的「六一兒童節」，不同的過法，有不同的感受。我不知道小外孫長大後，今天的兒童節會不會給他留下回憶。但是我想，人生無論是愛過與恨過，好事與壞事，快樂與悲哀，一切種種在時光面前都是過往。

人生何嘗不是如此呢？在每個人的生活中，常常是快樂與不幸相伴，美好與痛苦並存，在生活中體驗不同滋味，就是這些五味雜陳的經歷，使生活多姿多采，構成了一個個不尋常的畫面，讓人回味，讓生活充滿情趣；就是這些看起來很平常的過往，形成了人生不同的軌跡；就是這種沒有相同軌跡的生活，讓每個人有每個人的精采，使每個人離開這個世界時，都對這個世界充滿了眷戀。