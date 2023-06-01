《老照片說故事》懷舊熱水瓶

作者父母舊居的不鏽鋼熱水瓶。（作者提供）

於簡樸的年代，熱水瓶是一般家庭極為普遍的日常用品。今春回台，在父母舊居的廚房看到一個老舊兩公升的不鏽鋼熱水瓶，仍屹立在流理台上，這已逾五十年的老物件，帶給我溫馨的情懷與回憶。隨著歲月的流逝，這個熱水瓶外殼印記已現斑駁，我燒了一壺開水慢慢注入瓶內，再蓋上瓶塞，次日，觀察它的瓶膽保溫功能仍良好。

上世紀六○年代初，我與小玨同住台北市四四西村，雙方父親是要好的同事。當我和小玨即將升入小六時，雙方家長顧及我們的聯考大計，便把我倆轉學至一間高升學 率的國小跨區就讀。從此，課業繁重的我倆，每天背著大書包早出晚歸地擠公車上下學。天氣漸涼，母親為我買了一個背帶式紅色小暖水瓶，讓我在校可解渴又保暖。

某日放學，我和小玨與數位同學一起步行至公車站搭車。剛登上車門，我即感到身背的暖水瓶被人碰撞一下，那時車擠人多也沒在意。到家後，母親在清洗我的暖水瓶時，發現其內的水銀玻璃內膽已破碎。不久，天氣轉熱，母親就為我買個裝冷開水的水壺。

中學六年，我和小玨念同間但不同班的女校。小玨母親於她上初二時不幸病逝，她晚餐後經常來我家寫功課。入冬時，母親常會從熱水瓶倒出兩杯熱水，沖泡阿華田或者沏茶為我倆提神，我倆雙手各自捂著熱氣冉冉上升的水杯取暖，一邊啜飲沁人心脾的熱飲，一邊討論功課，頓時舒緩不少精神壓力。

有次我和母親不愉快，在旁的小玨語重心長地規勸我說：「母親只有一位，我現在是多麼羨慕妳，你要惜福！」小玨的肺腑之言讓我羞愧不已，也令我永記心頭。

上大學時，我和小玨念不同的學校。有天，小玨帶著一個嶄新的家用桌上型不鏽鋼外殼、內有水銀玻璃內膽的熱水瓶來訪。

我詫異地望著小玨，她說：「還記得嗎？上小學時，有天我們放學回家，在擠公車時我想抬起右腳站穩時，不小心踢到你的那個暖水瓶。隔日聽你提及暖水瓶內膽破了，我才知道自己闖禍，當時怕你生氣和索賠，我不敢吭聲，但心中立誓以後賺錢要先賠你一個暖水瓶。您的母親於寒冬為我們沖泡熱飲、燈下縫製我倆的校服和運動褲、夜晚送我回家，愛屋及烏的種種，撫慰了我失去母親的痛苦心靈。如今，我當家教攢了點錢，但遍尋不著當年你那款小暖水瓶，就買了這個熱水瓶，算是負荊請罪與感恩圖報，希望你們笑納。」相擁後，我調侃她道：「小玨，你這人還真會飲水思源！」

隨著時代的變遷與科技的發達，電熱水壺和飲水機，取代了傳統易摔破的熱水瓶。再望一眼這個熱水瓶，它讓我感受到友情、親情的溫馨與幸福。