上小學的時候，我家住北京 南河沿大街一條東西向的胡同裡。順著胡同往西走，學校附近有一座寺廟，當時街坊們都管它叫「大廟」。

那廟建在一個兩米多高的土台上，已經很殘破，除了主殿和山門以外，附屬的建築早已坍塌。主殿面闊七間，長條石台基，黃瓦飛簷，很有氣勢。只是屋頂上的瓦掉了不少，露出一些枯朽的椽檁，廊前粗大的柱子塗層已經剝落殆盡，露出斑斑駁駁的木頭。殿前是半個足球 場那麼大的一片空地，滿是黃土和碎石，凹凸不平。

當時正是「文革」中，距離大廟比較近的幾所小學，常常利用這塊空地召開大會。每次開會前，老師會提前通知大家從家裡帶小板凳，幾所學校的學生彙集在空地坐好，高音喇叭裡播放著革命歌曲。歌聲停止時，主持人走上主殿前用木板搭起的台子，對著麥克風敲一敲，問：「能聽見嗎？」台下傳來零零落落的聲音：「聽得見。」接著就宣布開會了。

總共開過多少次會以及每次會的內容早都忘記了，但還能記起一些有意思的小事。比如，一次開會時先由一位高年級的女生領著喊口號，那女生瘦瘦高高，做事忙手忙腳，跑上台時被麥克風的電線絆到，差點把麥克風拽倒。喊完第一條口號後竟然忘了後面要喊的詞，愣了一會，索性把喊過的口號帶著大家又重複喊了五、六遍，然後紅著臉跑下台，台上的老師們都忍不住笑了起來。

還有一次台上的發言人講得沒完沒了，說的又都是小學生根本聽不懂的名詞，結果台下就騷動起來。有的用小棍捅螞蟻洞，有的用石頭在地上畫畫，還有的對著旁邊的同學打手勢做鬼臉。我索性與同學下起了五子棋，結果會後老師總結時，不點名地批評了這些現象，全班同學多半都低下了頭。

記得最清楚的一次，是大家坐好後，剛宣布開會，忽然下起雨來。召集開會的領導先是猶豫了一下，見雨勢愈來愈大，便匆忙宣布散會。大家拿起板凳一哄而散，都跑上台階到大殿的屋簷下避雨去了。

大廟東邊是一個斜坡，斜坡上靠著大廟有幾個院子，班上有一個同學就住在其中的一個院子裡。他的爺爺是當地老住戶，見多識廣，特別健談，到他家玩時會聽到老人聊起大廟的歷史。他說這座廟原是清朝初年攝政王多爾袞的府邸，多爾袞是順治帝的叔叔，能征善戰，戰功卓著。當時這王府占地廣大，多爾袞死後朝廷把北面的這部分改成了喇嘛廟，叫瑪哈噶喇廟；南邊大片地方改成了倉庫。

老人還說，相傳為了方便多爾袞出入皇宮，這廟裡原來有一條暗道同紫禁城相通。這讓我們很感興趣，忙問這暗道是否還在？老人說早就填上了，「進出皇宮是鬧著玩的嗎？」

老人還講到，早年大廟旁邊住著一個孤身老頭，佝僂著身子，面黃無鬚，據說他曾在皇宮聽差，是位太監，溥儀搬出皇宮後他住到了這裡。他不與人交往，只是早晚在院子僻靜處撒些小米餵鳥。當時我們聽了這些「故事」似懂非懂，但感覺大廟非常神祕。

後來搬家到了另外的地方，很長時間沒有再去大廟，直到退休 後有一次去那邊辦事，便順路到大廟看看。到了那裡發現殘破荒涼的景象沒有了，沿著台階登上那土台，原來開會的空場早已鋪上了地磚，環繞周圍的是花壇和綠地，花草映襯，樹木成蔭，變成了一座街心公園。

來到大殿前，看見脫落的屋瓦和粗大柱子的塗層全都修補好，門窗也都用油漆重新漆過，整個建築煥然一新。小時候的情景宛若昨天，可是一晃過去了五十多年，不禁讓人感慨時間流逝得太快。