初中時貪玩，沒好好上課及做作業，因此畢業那年的高中聯考名落孫山。因為家中清寒，沒能力送我去補習班，決定自己在家溫習功課，列了時間表和複習進度，照表操課。經過一年的努力，考上了師大附中。在這裡，遇到了影響我一生的三位恩師：伍幼瑩先生、陳曼雲先生，以及程敬扶先生。

伍先生是我們高一的英文老師，也是我們的班導師。那時候，她才剛從大學英語系畢業，比我們大不了多少，很能跟我們打成一片。為了引起我們對英語的興趣，帶著我們唱英語流行歌曲，並從美軍顧問團請人，課餘教我們英語會話與寫作。老師從班上挑了二十位同學去上課，我也有幸入列。

很驚喜，因為第一次月考時，我只考得四十三分。試卷上要我們用英文解釋剛學過的單字與成語，我哪見過這陣仗？考得一蹋糊塗。第二次月考時，有點明白是怎麼回事，考了個六十分，伍老師在考卷上用紅筆寫上「大有進步」，給了我莫大的鼓舞。從此努力學習英語，奠定了我出國留學的英語基礎。

陳先生是我們高二的化學老師，她戴著金絲框眼鏡，為人不苟言笑，上課認真。最令我印象深刻的是，寫黑板用的每一根粉筆，都用白紙包著，只露出可用的粉筆頭，用完撕掉一小圈，直到整枝粉筆用完為止。雖然不苟言笑，但是她講課清晰，化學方程式講來頭頭是道，使我對化學產生濃厚的興趣，影響我大專聯考時，填寫化學系為第一志願。後來進師大化學系就讀，就跟陳老師的教導，有密不可分的關係。大學畢業後，第一份教職還是陳老師介紹的。

程先生教了我們三年，也是我們高二和高三的班導師。高一時帶我們的公民課，上課時，講哲學與它不同的派別。我們都是剛從初中進來的小毛頭，哪聽得進哲學，更別說哲學派別了。剛開始，聽得我們一頭霧水，後來聽多了，也多少知道了康德、尼采等德國 哲學大家，也知道了存在主義，以及笛卡爾的「我思故我在」。

升上高二後的國文老師，講課帶有鄉音，那也還可容忍。但是上第一節課就開宗明義地告訴我們，他只講解白話文，文言文要我們自修，讓我們很是不爽，因為大學聯考的國文試題很多是有關文言文的。然後又要我們寫日記，本來寫日記也不是壞事，但是他規定我們一定要買年鑑日記來寫。這下可惹惱了我們，開班會決議，全體拒買。他威脅我們，不買他就辭去我們班的教職，這下正合我們班意，全班更堅定了拒買的決心。

我們班導師程先生支持我們。楊老師辭職後，程師為我們請到了校長室秘書章于天先生來教我們國文，章老師的古文造詣非常高，我們真是因禍得福。

程師帶我們時，特別強調獨立思考能力。我在留學期間，有著很深的體會，美國的教育 是崇尚獨立思考的，他們不要培養應聲蟲。程先生不但是我們的經師，也是我們的人師。真是何其有幸，在附中三年能得到三位先生的教導，讓我終身受用。