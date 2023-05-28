《老照片說故事》二戰汽油配給票

作者在一場家產拍賣中淘來的汽油配給票。(作者提供)

二戰期間，美國政府曾下達行政命令，透過緊急事務辦公室設立了一個物價管理局（Office of Price Administration，簡稱OPA），來管制戰時與前線相關的所需物資，並控制通貨膨脹。

這個部門成立於一九四一年羅斯福政府時代，最初的職能只是在戰爭爆發後用於控制貨幣以及租金 ，過了一年以後，該部門發展成為獨立機構，有權對除了農產品以外的所有物品價格設定上限，對稀缺物品的供應亦有權管制，諸如包括汽車 、尼龍、 輪胎、鞋子、汽油、燃料油、糖、咖啡、肉類，以及加工食品等等。

在高峰期，幾乎有百分之九十的零售食品價格都被該部門凍結。物價管理局宣導「反囤積」、「支持配給」，透過公平分派物資的訴求，來達到限制各行業商人趁機哄抬價格發戰爭財的目的。

這些我在二○一五年一場家產拍賣中淘來的汽油配給票（見圖），這就是二戰期間，美國政府管制民眾用油的手段之一。

每輛登記有案的車子，皆分發這種按照車款分類來配給帶有序列號的加油票券，「A」字頭的票券代表了一般汽車最低級汽油的配給，每周限加三至四加侖汽油；「E」字頭票券代表適用於小型和重型公路機械的用油；「T」字頭票券可供卡車司機使用。由於汽油配給，當時全美所有賽車比賽都被禁止，與觀光有關的駕駛也是。

戰時為了鼓勵民眾節省汽油，「搭便車俱樂部」更因應而生，宣傳海報甚至還出現了「當你獨自一人開車，就等於是載著希特勒同行！」的標語，現在看來頗為激進且爆笑。美國人推行愛國主義幫助戰爭事業的洗腦文化，其實無形地發展出了最早的「共享經濟」概念，也促進了環保。

物價管理局自成立以來，歷經各種與政商公會以及平民消費者之間的利益衝突，而在戰後一九四六年杜魯門任總統期間以解散告終。解散同時，不僅所有轄下管理的物資配給票券分梯次改版或作廢，更有已印製完成的汽油配給票從未能夠發行使用。

三十年過去，美國於一九七三年爆發了轟動全世界的石油 危機，導致全球性的通膨與物價上漲，部分經濟專家們這才驀然想起了那些來不及使用或被報廢掉的汽油配給票券，指稱當年如果繼續實行這種限油辦法，有可能避免危機發生。

這馬後炮背後，是我記憶中在台灣還是個小學生的那個時代，去文具店買個作業本，發現老闆居然哄抬價格，而且搬出當時各行各業嘴邊都會掛著的「美國石油漲價」，來解釋他們的無理調漲。美國石油緊缺，竟能撼動與影響到台灣這頭的學生，寫字簿由一元台幣變成一塊半。這種邏輯，別說是一個小學生完全理解不來，其實絕大多數的大人們在當時也不知從何反駁起。