變化多端的廚用鍋（上）

電影 「鍋碗瓢盆交響曲」，鍋列榜首，足見其在升斗小民生計中的顯赫地位。人類進化後不再茹毛飲血，城中居民又不能時時搭建篝火烤肉，所以烹調燒煮的廚用鍋必不可少。我從小到老，見過和用過的鍋子可謂不計其數，且其造型與用途變化多端，想來可擺滿一個炊鍋博物館 。

小時家裡煮飯都用標準的鋁製鍋，滬人稱為「鋼精鍋」或「鋼宗鍋」。雖然煮飯未必是尖端技術，但水燒開後的烘飯階段卻頗多講究。除了要關閉煤餅爐的爐門以阻斷助燃的空氣，有時還要在煤餅上蓋個鐵板圈以壓住火苗。

此外還要嚴格掌控時間，如烘得不透會形成夾生飯，吃了極易與人吵架。但如烘過頭鍋底會鑄成焦飯，若是淡黃色的，弄巧成拙變為好吃的鍋巴；如發黑就只能忍痛丟棄，而且整鍋飯都會沾上難聞的焦味。

我家還有個高出一般鋁鍋一大截的特大鍋，我們小孩都叫它「高鍋」。它在那三年少油缺糧時期可派了大用場，因為用它煮稀粥時，同樣的生米可兌放更多清水，從而使產量躍增，把每個人的胃都撐滿，給人以虛幻的溫飽感。

至於燒菜或炒肉絲，那就非得仰仗上寬下尖的傳統大鐵鍋不可。母親總能用它烹製出各種美味佳餚，而且菜勺碰到鐵鍋時會發出清脆的叮噹聲，彷彿在向我們預告晚餐即將停當。餐後我常搶著幫媽媽洗碗筷，那鐵鍋洗畢後還需用抹布擦乾，再放到爐上烘烤片刻，不然它次日就會銹跡斑斑。

陶瓷沙鍋也是我家烹飪器皿中的重要一員，煮蹄膀湯和燒「醃篤鮮」等需慢工細活的菜式都得靠它，而且它的厚厚鍋壁利於保暖，放到桌上一時三刻都不易冷卻。只是它生性嬌嫩，經不起摔打和碰撞，鍋底有明顯的傷痕紋路，幸好尚未漏水，難怪民間有「打破沙鍋紋（問）到底」的說法。

父親不輕易下廚，但他喜歡吃鍋貼，也就是生煎的餃子 ，比水煮餃耐嚼又更香。為節省費用，父親就捲起袖子，親自在家發麵糰、擀麵皮並包肉餡。生煎時用的自然是平底鍋，把餃子貼到鍋底前，需多放些食油以防沾黏。每當鍋內的鍋貼吱吱生響將熟未熟時，父親會學飲食店師傅往鍋裡噴灑冷水，再蓋緊鍋蓋好好捂一陣子。之後鏟出來的鍋貼像模像樣，儘管不如飲食店的中看和好吃，卻也相去不遠，同樣為我們小孩和他自己所鍾愛。

父親還買了個不銹鋼高壓鍋回來，出發點也是為了節約，因為高壓鍋燒飯時間可大幅縮短，而且那時大米限量供應，能買到的秈米則多為黃糙米。奇怪的是，經高壓鍋燒出來的米飯，米粒變得十分鬆軟，連黃糙米也變得酥口耐吃。更妙的是高壓鍋煮蹄膀肉，不僅肉和骨能徹底分離，而且連骨頭都能被稍稍咬動，可吮吸到骨髓的美味。可惜用久後鍋蓋內的橡皮圈老化，不再密封，而替代品又一時難以買到，只好擱置不用。

切莫小看我們這平民之家，烹飪武庫裡還收藏了一個紫銅暖鍋，圓形的鍋身兩邊有兩個把手，上面是刻有花紋的鍋蓋，中間留一個寸把寬的出氣孔。它分為上下兩截，上面是有分隔片的圓鍋，可盛放不同菜餚。下方則是爐堂，填上木炭後可給上面的菜餚加熱，實際上就是一個精緻的小火鍋。因為是家傳骨董，所以父母捨不得用，只在過年時才拿出來增添氣氛，當然是置於飯桌中央，凸顯喜氣洋洋。暖鍋裡放上魚蝦、蛋餃以及粉絲等稀缺年貨，全家人邊燙邊吃，美味在嘴，溫暖全身。