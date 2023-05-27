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《老照片說故事》賠給奶奶的瓷碗

馮雁軍
賠給奶奶的瓷碗。(作者提供)
賠給奶奶的瓷碗。(作者提供)

我童年時，父母在外地工作，奶奶帶著我和大哥度過了兒時光陰。奶奶不苟言笑，整天像陀螺一樣忙碌而井井有條。屋裡屋外拾掇得乾乾淨淨，雞窩豬圈也清清爽爽。

奶奶對我和大哥寵愛有加。考試成績好、豬菜挑得多、做家務賣勁，她會獎勵炒玉米花、葵花籽、花生，或是幾顆油炸果子、水果糖、紅棗給我們。有時還會給予精神獎勵，孫悟空三打白骨精、孟姜女哭長城、武松打虎等故事，都是先從奶奶那裡聽來的。

然而，奶奶對我們從不溺愛。

那年夏天，她用中午吃剩的苕子（蘇北農村的一種綠肥）頭飯鍋巴燙粥，跟豬食差不多，大哥咽不下肚，盯著粥碗不肯吃。奶奶看不下去了：「不樂搗（方言：吃）把豬吃。」說著將大哥面前的粥碗倒進豬食缸。

有天晚飯時屋裡悶熱，我端粥碗悄悄到屋後，在樹蔭下喝粥乘涼。「吃不言，睡不語」，是奶奶教育我們的天條。她見我不在桌上，立馬抓根棍子出門找人。我聽到那熟悉得不能再熟悉的腳步聲，慌了神，手一鬆，捧著的瓷粥碗掉在磚鋪的滴水簷地上，摔得粉碎。這可是彌天大禍。

沒等反應過來，手就被奶奶的小棍子打腫了，叫我賠她二角錢買碗。她說：「不賠你不長記性。」這二角錢可是我幾年的積蓄！

賠給奶奶的瓷碗一直被我小心翼翼保管。碗口外徑十一點二厘米，高五厘米；碗底有淺紅色篆字方形印章：景德鎮造；碗胎乳白，有稻穀狀半透明壓花，碗底和碗外有淺藍印花。

賠碗之後，獎罰分明在我心裡扎根，並在人生際遇中視為律條。

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