我大學畢業後，一九六一年就隻身來美讀研究所。踏到這新大陸的第一天，我就深深體會到，我非得獨立自主不可。出國前住在家中，同父母在一起，有大樹遮蔭，毫無「獨立自主」的訓練，所以我得快快地建立起這種本能。這樣的經驗深深地刻印在我的腦海中。

我有了三個小孩後，在養育他們時，也被我這個要獨立自主的觀念影響。當時妻子與我沒有刻意下功夫，但沒想到我很自然地滲入了我的思維：訓練他們要有獨立的本領。

等到他們一個一個申請大學，離家去上學，我後來才發現我對待他們的實際行動，與其他的父母真的不同。

老大在中學就很快找到如何賺零用錢：去送報紙。一大早起床，要取報紙，摺報紙，騎單車送報，每月一家家收錢。弟弟老三也跟著哥哥學會送報紙。老二是女兒，會被雇用照顧嬰兒，暑假期間還被托兒所聘用。

加州 規定十六歲就可以駕車，女兒宣布她要在十六歲生日那天去考駕照 ，開始自己開車上學，不需要我的接送。我沒熱烈反應，心中只想讓她去試試，沒想到她真的在生日那天順利完成她的心願。

有一陣子我家門前停了四部車，三個小孩各有各的天下，他們自由出入。到他們一進入大學二年級，我就每人買一輛新車給他們，使他們不為交通受阻。

三個小孩長大，都非常獨立。那時當他們一個一個申請大學，我只在旁邊看看，讓他們自己去辦理一切，我完全不干預他們申報大學的細節過程，只是在費用上完全同意支持。

後來同朋友聊天中才知道，有些父母費心費神，為兒女申請上大學操心，比較起來，我下的功夫簡直是個零。我絕不「強迫」他們一定要學什麼科系，只是聽聽他們的選擇，問一下是否真的有興趣。

有一件事我想起來自己都臉紅，我做得太過分了。女兒要去南加 州UCLA上大學，我只是為她安排了飛機，把她要用的物品打包，寄去她的宿舍。沒想到她的包裹不知去向，我幾次打電話查詢，都說早就送到了，害得女兒沒有換洗衣服。三天後才弄清楚，是包裹送到另一個宿舍了。後來女兒輕描淡寫地抱怨：「別家父母都陪同兒女來幫助他們安排住宿。」我聽到後真是無地自容。

如今三個兒女都是從加州好大學畢業，在那工作、成家，養他們的下一代。