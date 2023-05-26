《老照片說故事》愛國獎券憶舊

愛國獎券。（作者提供）

今春，回台整理父親老屋的書架，發現一本泛黃的收集冊，封面上書寫著「古玩」兩字，每頁貼滿琳瑯滿目的愛國獎券。翻閱這些我曾熟稔的獎券，不禁使我走入舊日時光隧道。

愛國獎券於一九五○年四月由台灣省政府委託台灣銀行發行，發行的任務除籌措國家財源外，亦肩負社會教化的使命。愛國獎券發售至一九八七年的十二月停售，共計發行一千一百七十一期。愛國獎券承載著台灣上世紀近四十載歷史、文化、經濟發展的時代縮影與共同記憶。

於學生時代，觀賞這本冊子的獎券是我生活樂趣之一。我喜愛細品由畫家執筆的多元化且具時代意義的圖像，及其故事，它們涵蓋：傳統花鳥、名勝 景點、忠孝節義、故宮國寶、生活禮儀、國家建設、節日慶典等。休閒時，我常臨摹愛國獎券的圖像，日久我的美術功力與設計技巧逐漸增強。

如今，當我瀏覽收集冊時，特將三張富有意義的愛國獎券抽出置於其上方以便回味。

中間一張是第二十二期直式獎券，開獎日期為一九五一年三月三十一日，由其紅棕單色且乏味的設計，反映當年物資匱乏時代的簡樸與單調的生活。自幼常聽大人們提及「等我中了愛國獎券就可以……」，那些年代一劵五元，特獎二十萬元，令我小腦袋意會到愛國獎券與發財夢相連。

右邊橘色的第五三五期恭祝總統華誕的獻桃圖，開獎日為一九六九年十一月五日。那年，上大學領家教鐘點費日，我到西門町采芝齋買些糕點和瓜子，又在南京板鴨店買些滷味，瞥見旁邊三角窗的獎券行，就近買了同號甲、乙、丙三聯式的獎券，做為父親生日的賀禮。等公車時，見一身障人士走向我兜售愛國獎券，本著助人樂己，於是又買了三張。

開獎日滿懷希望地對獎，結果全軍覆沒，父親笑說：「富貴在天，中了發財，不中愛國！」父親日常教誨我們手足不可「玩物喪志」，人仍需靠自己的努力去追求理想。

左邊的牡丹圖春季劵，開獎日期一九七○年五月一日。由於台灣經濟起飛，人民生活水準提高，愛國獎券發行與開獎密度隨之增加，興盛期每個月開獎三次，獎券售價與中獎金額亦相對上漲。

父親生平喜愛國畫，老人家善於畫「花中之王」牡丹。看到這張春季劵，就使我聯想到老屋客廳牆上掛著一長橫幅由父親手繪的花開富貴圖，題畫詩引用「競誇天下無雙艷，獨立人間第一香」，令牡丹的詩情和畫意相得益彰。依稀記得同期另外一張牡丹圖春季券中個小獎。

父親賞玩與收集愛國獎券，曾帶給年少的我難忘的樂趣。現今，這本收集冊讓年逾七旬的我懷念那段美好的台灣記憶。