天使島上的「監獄」（下）

二樓房間是被監禁者的住宿之所，室內設有上下三層六床相連的鋪位，上百人竟擠在一個四百平米的大房間裡，活動空間非常簡陋狹窄，床上散放著衣服、書籍、皮包、樂器、香菸、象棋、照片、刮鬍刀、銅錢等，床下堆滿了皮箱、木箱、臉盆、飯盆、漱口杯、鞋子等生活用品，雜物充斥著每個角落。樓道裡有鐵製的大爐子、大飲水茶壺、洗手盆與獨間廁所。早中晚餐的飯廳擺放著一個大鐵鍋，和眾多簡陋的陶瓷和木製碗筷。

遠渡「天使 島」的華人 ，大都來自廣東、福建。因一八四九年美國加州興起淘金熱，華人聞訊紛紛遠渡重洋到舊金山，成為採礦、修路、農耕的苦力。由於華人忍辱負重、吃苦耐勞，所以很容易獲得工作機會。可一些找不到工作的美國人卻認為，是華人搶了他們的飯碗。

於是一八八二年美國國會通過了「排華法案」，以限制華人移民美國。在「排華法案」實施後的一九一○年，美國移民局 在「天使島」設立了移民檢查站，該檢查站其實就是個大監獄，只有檢查通過的華人才可入境美國，否則將被遣返回國。

每天檢查站都有大量衛兵站崗放哨，加上鐵欄、鐵窗，對被監禁者重重設防；審問室單設，內有被監禁者的文案、審問紀錄及警棍等。移民大都來自中國，在所有外國人中，華人被拒入境者為多數。他們被拒入境的理由完全由移民官擅自決定，如文盲、品行不良、思想極端等，都是華人被拒的理由。

進入檢查站就意味著失去了人身自由。華人還會單獨被列為「危險傳染源」來「特殊」對待，要對他們進行血液、糞便等多項化驗，還要讓他們接受各種嚴格的體檢。華人的任何活動，包括吃飯、睡覺、放封、就醫等，都要與白人嚴格區別，分別對待。

從一九一○年到一九四○年，有十七點五萬華人在檢查站接受過候審，大部分人會被拘留幾周、幾月，有些人甚至會被非法拘禁達兩年之久。被關押的華人以十至二十歲左右男性為主，他們無論婚否，集中隔離後都不得外出，更不許與家人見面；隨行婦女、兒童均被關押在其他地方。

華人被拘留的時間比其他國家的人都要漫長，許多華人都非常孤獨、失望、痛苦、憤怒、抑鬱，他們也只能用詩句來抒發情感，熬過漫漫黑夜。在設立檢查站後的三十年間，華人移民的數量明顯減少。

二戰後，由於中美結盟，美對華移民政策大大改變。一九四○年一場火災，令「天使島」行政大樓被烈火焚毀，移民檢查站便被迫關閉，最後一批一百五十名華人也僥倖被釋放，散布於美國各地，「排華法案」隨之亦被廢除。

在華人團體數年持之以恆的努力下，美國政府終於在移民檢查站舊址上重建了移民博物館，昔日「監獄」與當年被監禁者留下諸多遺物，也便重現於天日。

這段歷史也在提醒著人們，應公平、平等地對待任何國家的人民，各國人民在互相尊重理解的同時，也需多做自我反省。一百四十八年前美國政府對華人歧視的行為，固然需要自我檢討與改進審視，但事出必有因，部分華人對自身存在的品行不端、文化水平低等問題，也應自省，不斷改進。