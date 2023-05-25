《老照片說故事》日月潭中波盪漾

光華島。（作者提供）

我高中讀的雖是男女合校，卻是分班上課。在那成長的年紀，男生班好奇女生班的林林總總，反之亦然。所幸我有一個高我一屆的堂叔，每在放學回家後，鉅細靡遺地談論發生在他們男生班的各種離奇雜事，滿足了我青春好奇的「求知欲望」。

最讓我覺得有趣且至今難忘的往事，是叔叔的畢業旅行，目的地是我們南投縣的名勝 景點日月潭 ，雖說是仍在縣內，但在當時已是人人稱羨的豪華之旅。

叔叔談及他們搭船遊湖登上光華島時，無暇顧及島上的優美風光，男生們一味爭先恐後地，想和島上穿著鮮艷服裝的阿美族姑娘合照，簡直就像經歷一場有趣的爭鬥。這個男生說他緊緊握住她纖細的嫩手，那個男生說他的手差點觸碰到她的胸前，個個都津津樂道著平生第一次在那令人印象深刻的光華島上的寶貴經驗，讓我聽得差點噴飯。

多年過後，我有機會重訪日月潭，在日月行館的頂樓陽台，遠眺光華島的今日形貌。如圖所示，我有幾分失落，往日柏樹參天綠意盎然的景色已然不再，歷經了九二一地震 的嚴重摧殘，島已下沉，只剩下幾棵不知名的樹叢，頑強地生存在湖中，隨波盪漾。

昔日叔叔口中的風光美女，也因島的不在而消失得無影無蹤，即便是搭船遊湖也無島可登。那青澀艷麗的美妙往事，只能留到夢中，或去旖旎的潭邊，對著藍色水波細細回味了。