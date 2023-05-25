天津人把姊妹的兩個丈夫叫做「一擔挑」，即「連襟」。「一擔挑」的關係和妯娌關係一樣，有著說不清的尷尬，很不容易處理好。這種關係一般來講，平時見面並不算多，只有父母在的時候，逢年過節要聚會一次。聚會時，尤其是在酒桌上喝酒時，來自兩個地區、兩個完全不同文化背景的兩個人，性格、家庭環境、生活習慣等等的差異就會表現得淋漓盡致。

我和妹妹是同一年結婚，我們嫁到了兩個截然不同的家庭，就好像從一個溫暖、平和的安樂窩，到了兩個完全不同的世界。

我丈夫家裡是南方人，父母親都是典型的知識分子，剛解放時，公公從國外回天津，對天津人的一切習慣很不以為然，甚至是從心眼裡厭惡。

妹夫家裡是純粹的老天津人，住在城裡東北角，家裡兄弟姊妹七人，他三個姊姊、一個哥哥、一個弟弟、一個妹妹。他們家的陳規舊習數不勝數，什麼時候該吃什麼，什麼時候該做什麼，逢年過節、婚喪嫁娶該有什麼禮數，他們都記得清清楚楚，堅決按照天津市的習俗辦事。

每年過年，我都在媽媽家過三十，媽媽也希望妹妹他們來一起過年，但是每次都堅決不來。有一年，妹妹身體不太舒服，過年也沒做飯，媽媽又特意打電話叫他們過來。這次可能覺得一個人不舒服，兩個人過年實在是太冷清了，一家人頭一次聚到一起過三十，聊得很熱鬧。

看著春晚，正聊得開心，妹夫戛然停止說：「我們得趕緊起走，快十二點了，嫁出去的閨女，三十晚上不許看娘家燈。」說著起身兩個人起身匆匆離開了。

九三年我公公過世，因為這邊沒有親戚，鄰居也很少來往，他退休 已經二十多年了，同事都是知識分子，所以基本上沒通知同事。只有幾個最近的親朋過來看看，送了花圈就走了。

我們通知了妹妹夫妻。妹夫很熱心，把他弟弟妹妹都叫來了，為的是幫助我們辦喪事、守夜、送路一系列事情。到了一看很吃驚，說「沒見過你們這麼辦喪事的」。門口只貼了「恕報不周」，寥寥無幾的花圈屈指可數。他們坐了一會，給老人鞠了幾個躬走了。後來他和我先生說：「你們人緣太差了，真不知道怎麼混的。」

母親臨終前留下遺言，說要和父親一起海葬，我們遵守了她的遺言。但是她還說：「還是希望給我簡單辦一下喪事，至少讓鄰居和親朋都知道我死了。」我們理解母親的「簡單辦一下喪事」，就是通知一些親朋好友和鄰居，讓親朋們吊唁一下就完了。

但是妹夫可不是這樣理解的，他把他家弟弟、妹妹、妹夫全都叫來了，喪事的一切活動都由他來操持。所有在場的人任憑他調遣，從頭到尾，都是由他來指揮，找來的「大了」也是和他商量。去火化場之前，大家離開家叫「起靈」，都要統一安排。臨走時，我們兄妹沉浸在喪母的痛苦之中，只能聽他的。

他對著全體親朋喊口令：「哭！」當時下面就一片哭聲。當時我這個氣呀！我心想這哭還要統一哭嗎？以為是在演戲啊！我心裡很委屈，也很生氣，就覺得媽媽是讀過書的人，她不會喜歡這樣辦喪事的，她要求的和現在做的肯定不一樣。但當時我很無奈，不可能不讓他繼續演，拗不過這種習俗，只能順從。

再看看我那寶貝老公。媽媽早晨八點多離世，他正在北京 ，我打電話告訴他，他買票往回趕，到了天津已經是下午一點多。到了以後，他不知道該幹啥，也不知該說啥，坐在那顯得很尷尬，我感到很沒面子。

喪事以後，親朋都誇妹夫及弟妹們辦事周到，至於我老公，就啥也別說了，大家一致認為他是一個啥也不懂的生瓜蛋。我很無奈，也很糾結，因為我左右不了他的思維。事後，他一點不覺得自己有什麼不對的地方，說：「這有啥用啊，你媽也不喜歡這樣啊，都是給別人看的！」我無語。

中國社會學家費孝通先生曾說：「各美其美，美人之美，美美與共，天下大同。」費先生認為，生長於某一文化之中的人，應當具有某種「文化自覺」。新時代中的「命運共同體」也是一個重要的命題，暗合了費孝通先生的話，「美美與共，天下大同」。這些民風，究竟算不算美？是需要保留還是需要廢除？

生在天津，長在天津，我也不太懂天津人的規矩，有時會很尷尬，有時會顯得很不近人情。孰是孰非，沒有標準。這種遺留下來的民俗民風是不是「美」，我說不清楚，只能隨著社會進步和人類的發展自行延續，自行消亡。取締什麼，保留什麼，公論自在民間。