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《老照片說故事》賭王老爸

李嘉音
麻將武林擂台在花花公子大酒店最後決鬥的四人。（作者提供）
麻將武林擂台在花花公子大酒店最後決鬥的四人。（作者提供）

我爸是賭王，也就是說我是賭王的女兒，可是我很怕賭。其實害怕的原因很簡單，就是怕輸，總覺得在一秒鐘之內可以輸掉一大把鈔票，是一件極為划不來的事。

老爸視賭如命，年輕賭到老。母親從小對我耳提面命，千萬不可以嫁給賭徒。八○年左右，美國大西洋城舉辦第一屆的武林帖麻將大賽，全世界的麻將高手雲集一堂，開啟千桌麻將擂台賽。父親過關斬將，節節攀升，愈打愈順，敗將無數。

幾個星期之後，打到唯一的最後一桌，賭場還為最後的武林高手取了名字：南俠、北怪、東邪、西毒，登上報紙，眾人觀望，最後一場還請到香港的賭王參賽。一場武林擂台、生死決鬥，就此展開，鹿死誰手，不得而知。經過幾圈的搏鬥之後，打得不相上下，最後父親竟然一張自摸得到了冠軍，連他自己都訝異不已。這張照片便是麻將武林擂台在花花公子大酒店最後決鬥的四人。

父親得到了冠軍之後，報紙上大肆宣傳，登了他的名字，又稱他為「賭狀元」。父親看了開心不已，打敗全世界的感覺一定很好。他說：「這輩子你母親都瞧不起我，現在我可是當上了狀元！」於是將報紙剪下要我們帶給母親看。母親看過之後，簡直就是哭笑不得。

賭狀元沒有那麼好當，賭場規定之下，每三個月會派禮車來接父親上大西洋城賭博；每次都可以免費住上幾天五星級的酒店，享受吃喝，有時也帶上我們。

大西洋城一場千人麻將大賽下來，大概耗資頗巨、人力浩劫，從此再也沒有第二屆的武林帖發出，因此父親成了名正言順的永遠武林盟主。

不過，說實在，我進了賭場就緊張，親眼見到賭客傾家蕩產、分文不剩。有人說來這裡花錢娛樂，我倒是覺得娛樂的方式很多，為何一定要到賭場？輸的錢就和空氣一樣從人間蒸發，何苦來哉？說我沒有賭膽我也認了，辛苦賺來的錢吃大餐、旅遊、買新衣，也比在賭桌上輸光了好吧！

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