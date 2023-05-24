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博山印象

秦博瑞

隨著年齡的增長，近幾年來懷舊的心態愈加緊迫，腦海裡總有一幅揮之不去的水墨山水，它就是山青水秀的博山影像。那是我童年度過的地方，也被當做我的第二故鄉。

彼時我家住在城裡東西大街上，先後租過聶家、趙家和孫家的房子。這條大街是城裡較長的一條街，其他一些巷陌卻是短而狹窄的。城裡幾乎所有的道路單側都有一條長年流水的小河，清澈的河水潺潺流動，為不大的縣城增添了生機和美感。那時的博山堪稱為煤都，大小煤礦林立，源源不斷的優質煤炭從井下提升到地面，然後裝上火車運往祖國各地。

倘若你穿著黑鞋白襪逛街，時間久了，回到家後，定會發現襪子已變成了灰黑色，和鞋子的顏色分不大清楚了。當地人有句掛在嘴邊的調侃：「博山人愛擦粉，黑夜摟著掏炭鬼」。這句搞笑的話，竟從側面反映出了當地煤礦多，採煤工人多的情形。除煤炭以外，博山的陶瓷產品、琉璃製品，工藝精美，品種繁多，在國內是首屈一指的。要說博山是陶瓷、琉璃之都，也是名副其實的。

博山城裡，是市井百姓的居住區。家家戶戶大都住著平房，冬天靠生地爐取暖，室內溫度比如今集體供暖還暖和。也有一些生著水桶般粗的「憋烙氣」爐子過冬的人家，入冬前老早買下幾車「谼子」（優質塊煤），一冬天也燒不完。

老百姓的日常餐飲喜歡帶酸味的食物。主食煎餅用發酵過的小米磨糊、攤製而成，攤出的煎餅略帶酸味；喝的油粉，是以粉房生產過程中產生的潔淨泔水做鍋底，加小米糊、粉絲、芫荽、油鹽等調料煮製而成，口感也有酸味，連就飯的鹹菜也都是帶酸味的。

博山最繁華的商貿區，隔著長年流水的「孝婦河」，與城裡西門相對，叫做「西冶街」。那裡各種商鋪鱗次櫛比，一家挨著一家。洋廣百貨、金銀首飾、布匹綢緞、五金電器、陶瓷琉璃、筆墨紙硯、兒童玩具、飯店酒館、糖果點心……應有盡有。每年父親都要帶我去逛幾次，每次逛回來從不空手。

慈祥的父親，我喜歡什麼，只要說出來，他總會滿足我的要求。他給我買的許多玩具中，有兩件至今記憶猶新。一件是穿衣服的「賽璐珞」（最早的塑料）大娃娃，形象逼真，手腳都能活動，是我愛不釋手、最貼心的玩伴。另一件是成年人拳頭大的琉璃球，在水晶般的圓球中，鑲嵌著一朵鮮艷的牡丹花，晶瑩剔透，好看極了。「西冶街」除商貿繁榮外，還有戲院等娛樂場所，經常邀請名角來此唱戲。

博山縣之名，源自環繞縣境的七十多座大小不等的山峰。廟堂寺院多得數不過來，大有「深山藏古寺」的意境。遊山逛廟是博山人的一種享樂。

在我的記憶中，最喜歡去的是「龍泉寺」、「呂祖廟」和神頭的「大廟」。「龍泉寺」在城外東南角上，寺廟旁有一個長年不涸、水深莫測的龍泉，地面上有精美浮雕的大理石欄杆相圍，泉水清澈，一串串大珍珠般的水泡，不停歇地竄上水面，此起彼伏煞是好看。

「呂祖廟」在東門外「後樂橋」北怡園舊址，為呂祖行宮，大殿中的呂洞賓泥塑神氣十足，磕頭燒香的人絡繹不絕。「後樂橋」的獨特之處是，橋上兩側流水，橋下走人，這個美妙的設計，成為了風景中的風景。

位於城西南方向神頭村的「顏神廟」，是為紀念孝婦「顏文姜」所建。據文獻記載，該廟初建於北周太平二年（公元五五七年），結構為無梁大殿，俗稱「大廟」。殿前之「靈泉」是「孝婦河」之發源地。一千四百多年來幾經更建、擴建和多次修繕延續至今，現為全國重點文物保護單位。每年農曆四月十八日是廟會，善男信女踴躍而至。

小米

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