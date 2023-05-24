天使島上的「監獄」（上）

在舊金山 灣，藏臥著一座「天使 島」（Angel Island），島上碧波萬里，海鷗翱翔；綠樹藍海，美若仙子；山青水秀，草木蔥蘢；野花遍地，彷彿仙境，果然極具天使氣質！除此之外，此地人文景觀也很厚重。那一棟棟大樓和別墅、一排排石碑及一鼎銅綠色巨形霧鐘、一只生銹的大鐵錨等，無不在向遊人們娓娓動聽地講述著那些塵封久遠的往事。

一八七五年，西班牙航海家胡安‧曼努埃爾‧德‧阿亞拉（Juan Manuel De Ayala），駕駛著聖卡洛斯號小船航行到舊金山灣，他很快就被那裡的美麗、清新、純淨、神秘所吸引，然後就和遊覽過「天使島」的一位朋友，一起繪製了首張舊金山灣的地形地貌圖。他們還按照天主教探險家的慣例，將此地命名為「天使島」。

「天使島」最令人震驚的，是在其「天使」的外衣下，卻包裹著一段令人匪夷所思的往事。正當我們陶醉在大自然的美景中時，驀然一瞥，突然發現不遠處有一棟黃白相間的兩層小樓，走近才發現，那是一座「移民 博物館」，先前曾做過「天使島」移民檢查站。

「監獄」還保留著當年的原汁原味，再現被監禁者的生活狀況。走進獄舍，首先映入眼簾的，是一個個擺放著無數泛黃老照片與陳舊的各種實物的玻璃展示櫥窗，牆上保存著被監禁者們書寫的大量古體詩、自由詩、順口溜等。許多詩歌文字優雅、合則押韻、清晰勻稱、字跡秀美，一看就是出自秀才之手，果然其中一些人受過中、高等教育。

被監禁者先用毛筆將詩作書寫到牆上，後用刻刀將文字鑿刻出來。當獄中總監發現室內牆壁上的塗鴉後，馬上令人用油灰抹平，再用油漆粉刷，可被監禁者仍不屈不撓地繼續書寫，以示抗議。像這樣執拗的做法，三十年來竟從未間斷過，二○○四年以來，被監禁者竟在牆上發表了兩百多首詩作。

有的詩訴說著主人的心境：「北樓咸道樂悠悠，船中苦楚木樓愁，數次審查猶未了，太息同胞被逼留。」也有人以詩諷喻：「美洲金銀實可愛，錐股求榮動程來，不第千金曾用盡，犁黑面目為家哉。」我禁不住為被拘禁者的勇敢無畏而深感欽佩，同時也為獄中總監對這類「反詩」持睜一隻眼閉一隻眼的寬容態度而深表讚許，更讚嘆美國政府敢於直視歷史，勇於揭短的做法。

舍民中識文斷字的學生、商人很多，他們留下了書籍、字帖、算盤、象棋等各種文物。從被監禁者的照片中，能夠得知大多數人是來自農村，他們穿的是手工縫製的長褂布褲布鞋，也有少數人著西裝革履，披呢子大衣，戴鴨舌帽。