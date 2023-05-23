民國二十八年（西元一九三九年），我們住在江西省上饒縣，那年我五歲，是我開始有記憶之時。那時因日寇侵華，我們是由浙江省逃難到那裡去的。但短短一年後，日軍又逼進上饒，我們又要開始逃難，我們要去的地方是福建省崇安縣（現武夷山市） 。

先父是軍人，那時他不在家，但因他是位將軍，憑關係調了一輛十輪大卡車，並派了一個勤務兵隨車而來到家幫忙搬家。我們一家包括母親、年近六旬的祖母、比我大七歲的姑姑，和三歲及不滿一歲的兩個弟弟，及一個老傭人，全屬老弱婦孺，加上這個勤務兵，坐上大卡車上路。我一人坐在前座駕駛旁，其餘人及行李全部擠在後面的車床上。

由上饒到崇安，先經過江西省的鉛山縣，然後就到崇安縣，鉛山與崇安之間隔著武夷山，山的最高處叫分水嶺，西北方是江西，東南方就是福建。

那時的公路全是泥土路，且凹凸不平，車行非常顛簸且緩慢，我們坐在車上非常辛苦，怨聲連連。但後來想起來，我們是人在福中不知福，因為我們還有車坐，車頂有篷，可以擋風擋雨擋太陽。而那時一路上都有步行逃難的人，每當車子一過，塵土飛揚；如遇上下雨，則要撐起雨傘，更覺艱辛，車子走過時泥水飛濺，他們比我們要辛苦百倍。

車過鉛山以後，步行逃難的人更多，其中不乏攜老扶幼者，絡繹不絕。接近分水嶺時，由於是上坡，走路更加辛苦，一路上無村無店，無飲水，無食物，日曬夜露，人人步履蹣跚。那些人看到我們的車子經過時，無不投以羨慕的眼光。

途中，我看到了一件事，是非常悲慘的一幕。有一對年約三十幾的夫婦，女的抱著一個兩三歲的娃兒，男的背著一個大包袱，緩慢地上坡行走，兩人看起來都已精疲力盡，走幾步停一下，走幾步停一下，一面走一面揮汗。

突然，男的把背著的包袱往路旁丟下，繼續往前走，女的看到了，先是愣了一下，然後用一隻手把包袱撿起來，男的又從女的手上把包袱接過來丟在路邊，女的又把包袱撿起，男的再度接過包袱三度丟掉，女的又三度撿起。這回，男的憤怒地重重打了女的一個耳光，又把包袱丟下，然後從女的手中接過小孩往前走，女的終於不再撿回了，哭著跟著往前走。

這一幕至今仍留在我的腦海中，想起那個包袱應是他們全部的家當，但實在是背不動也走不動了，生命還是比家當重要，為了活命，什麼都得拋棄。我不知他們身上是否還留有些盤纏，也不知他們的目的地是哪裡，或者根本就沒有目的地，即使到了目的地，有無親友可以接濟。人間慘事，莫此為甚。

這也讓我聯想起現在的烏克蘭 ，數以百萬計的難民離鄉背井逃往他國，他們的情況也許沒有上面這件事情這麼悽慘，但也絕對是千辛萬苦的。

我不解世界上為何要有戰爭，要是沒有戰爭，人人都在家鄉安居樂業，那該有多好！