《老照片說故事》緣繫復旦

作者祖父的大照片高懸於校史館的牆上。（作者提供）

二○一○年我踏上了尋根之旅，先造訪了祖父天放公的故居江西「汪山土庫」，現今的「府第文化博物館 」，捐贈了數本他的遺著。後尋訪了祖父的母校復旦大學，也贈送了一套他的著作給復旦圖書館 。那是第一次去復旦大學，事先沒有聯繫，因為來去匆匆，留待後期再訪。

二○一一年四月八日，復旦大學楊玉良校長訪問聖路易的華盛頓大學。我在華大工作，參加了歡迎會，見到了楊校長一行，於是將二○一○年製作的祖父相簿送給復旦大學，當日正式呈交給楊校長帶回復旦，為祖父的母校留份紀念。

二○一四年我到上海時，特別去造訪復旦，校友會副秘書長章曉野女士帶我參觀了校園，復旦校園大道上有兩排青蔥大樹，相輝館對面有一大片如茵綠草，校園幽靜美麗。

我們進入了檔案館，職員楊家潤先生熱心地展示了許多祖父學生時代的文章、學校的紀錄和幾張非常珍貴的照片，其中有他的畢業照，還有兩張和同學的合影，一張是和復旦季刊編輯的合照，喜好寫作的祖父是校刊的編輯之一，另一張是他和「進德會」的會員合影，那是一群關心社會的熱心青年。

離開檔案館時，他們影印了幾份祖父的文稿送我。我回美之後，非常感謝檔案館陳啟明女士又以電子郵件寄給我很多資料，且將祖父學生時期的照片傳給我，並告知據復旦史料記載，一九三四年祖父成為復旦大學的董事之一，一九三五年復旦大學授予祖父榮譽博士學位。

接著他們帶領我瀏覽了校史館。復旦大學的前身是復旦公學，創辦於一九○五年，牆上懸掛了創校校長馬相伯先生、第一任校長李登輝先生，和協助創校人之一暨校董于右任先生的肖像，還有許多學校名人相片。令我驚喜的是，有一張祖父的大照片高懸於校史館的牆上（見圖）。

祖父曾為五四運動上海學生的領導人，他的照片下面註明「上海學生聯合會領袖程學愉」（祖父原名程學愉），與之並列的，是另外一位學運領袖何葆仁先生，他們兩位都先後擔任過上海學生會會長。此外，還有五四運動時學生們遊行 的相片。瞻仰著學生時代祖父的相片，無限的景仰與懷念之情湧上心頭。

年輕時的祖父已經是憂國憂民的愛國青年領袖，響應了北大的五四愛國運動，抵制日貨，還帶領了學生遊行反抗巴黎和約對山東問題的處理不當。復旦畢業後，他留學美加，獲政治學博士學位。返國後，帶回了西方思潮，又秉承著中國傳統的儒家文化，追隨國父孫中山先生，為建立自由、民主強盛的中國，奉獻了自己的一生。

牆上公布欄上刻有祖父和其他二十五位擔任過大學校長的校友姓名，復旦是大學校長的搖籃。館內還展出一份中國清朝宣統年間最早的畢業證書，和國父的墨寶「天下為公」橫幅。

復旦有座大禮堂，為紀念馬相伯先生和李登輝先生，命名為「相輝堂」。禮堂曾因為陳舊，需要重新整修而向校友募款，捐款校友可以獲得刻有名字的一個座位。為了紀念祖父，我以祖父之名捐款買了一個座位。

二○一九年十月底，我和從美國回去的表妹、上海的堂弟和外甥再度造訪了復旦大學，蒙章曉野女士招待午餐，那日特別參觀修繕擴建後美輪美奐的「相輝堂」，見到在第四排中間的一張座位刻有祖父名字「程天放」，感到無限的欣慰，學淵績懋的祖父永遠名存復旦大學。