一九四九年離開中國大陸到台灣，我是八歲孩童，一九九二年重回故鄉，我已年過半百。那時兩岸還沒有通航，從台灣飛到香港，換飛機，再飛到北京 ，折騰了一天，當踏上故國土地，內心真是無比激動。

排隊通關，走到窗口前，一眼看到穿制服戴五星帽的海關人員，似被雷電轟擊般，全身汗毛直立，肌肉 緊繃，血液賁張。在台灣多年的教育，要消滅共匪，現在萬惡共匪就在眼前，緊握拳頭，直要衝上去殺敵，海關人員問話我都沒聽清楚，直到他不耐煩地拍著桌子：「你可以走了！」才猛地驚醒，一邊走還不停回頭打量那「共匪」。

我們住在五星級酒店，服務員幫我們把行李送到房間，要給他小費，說什麼都不肯收。有一天回到酒店，一個朋友把房卡弄丟了，我們找櫃台人員想辦法，那文靜秀氣的姑娘說：「我給您搞一個吧！」「啊！什麼？在哪裡搞？」「就在這兒搞吧，機子在這兒了。」我們笑得直不起腰來，那姑娘一臉茫然看著我們。她不知道「搞」這個字，在台灣是粗魯、另有含意的，一般人尤其年輕女性，絕不會說這個字。

我們參觀故宮，售票亭掛著一個牌子，標明本國人和外國人票價不同，我們理所當然自認是中國人，說：「本國人票三張。」售票員抬頭打量我們說：「你們得買外國人票。」「為什麼？」「看你們這個模樣、聽你們說話，就知道你們不是本國人，不信把身分證拿出來看。」不得不佩服她眼光銳利。

那時的故宮，人山人海，石頭階梯都被人們踩得凹下去了。

皇帝上朝的大殿，高大雄偉，地面鋪的大地磚約三或四尺見方，據介紹，這種特製的磚猶如鋼板，不會留刮痕，永不變形也不變色。這磚一塊價值多少呢？就是同等尺寸的黃金價，所以也叫金磚。我驚詫地盤算，光這大殿地上，是多少黃澄澄金子鋪的啊？

遊客被擋在大殿外，遠遠看皇帝坐的龍椅，放在高高的平台上，很大，像一張床，金光閃閃雕刻很多龍，椅後還有兩條垂懸的巨龍，據說也是純金的。據介紹，在大殿發出聲音，任何角落聽到的音量都一樣。坐在這個大椅子上的人，權傾天下，威鎮八方。

後宮則是一個個小院子，都是皇帝的女人住的地方，這麼多女人，難怪歷來皇帝命都不長。就算一品大員，也不能進入後宮禁地，在後宮，唯一的真正男人，就是皇帝。看到淹死珍妃的井，井口不大，估計壯碩的男人難以塞下去。

在諾大紫禁城，我一面走一面想像那時候皇帝生活的情景，還有王公大臣、宮女太監在這裡的活動，高大雄偉的宮殿，高高的紅色宮牆，透著霸氣深不可測。

北京景點很多，長城、明十三陵、天壇、頤和園、北海……，共同特點就是：人潮擁擠。北京有個地方叫琉璃廠，店鋪一家接一家，專門買賣骨董，那街道和建築物保留了早年風味，也是骨董。店家穿長袍馬掛，說著捲舌頭的北京話，走進店裡滿屋子古物，彷彿也回到了古代。

在北京街上，看到所有出租車 都有毛主席像，我們問司機為什麼？他們回答：「毛主席是神，會保佑我們。」可見毛澤東的影響力有多深遠！

每當我們走出酒店大門，總有一個面貌熟悉的司機向我們招手，我們問他：「你是刻意等我們嗎？」「是呀！」「你們是台灣來的吧？」「你怎麼知道？」看來，我們的外表就是明顯標誌。

據他說，他父親本是國軍團長，國共內戰時，他父親的部隊戰敗潰散，變裝逃回老家。文化大革命時，被人揭發了真實身分，列為反動分子，被當眾鬥爭審判。為了畫清界線，他母親和他父親離婚，他們兄弟姊妹在公審大會罵他父親，他父親被折磨而死，他們竟不敢去收屍。

記得那個司機姓「管」，他的故事令人唏噓。他還說，他的小妹五歲時因天災饑荒活活餓死。在台灣曾看過照片展覽，大陸人民啃樹皮、餓得骨瘦如柴，還以為是捏造的，想不到真有其事。

北京這五朝立都的古城，到處是歷史遺跡，濃濃的文化氣息，短短七天，不過是走馬看花而已。管先生送我們到機場，無限依依。歲月荏苒，又匆匆過了幾十年，中國現在進步強大，今非昔比，聽說北京故宮也經過整修，煥然一新。算算管先生的年齡，也該退休了，不知道他日子過得怎麼樣？