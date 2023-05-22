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《老照片說故事》大陝谷之遊

文、圖／彭素綺
作者和兒子在禮品屋前的照片。(彭素綺提供)
作者和兒子在禮品屋前的照片。(彭素綺提供)

新冠疫情鬆綁，我的成功大學企管系的摯友，日前與九十高齡的母親回到台灣去探親。她微信中提到了美食與行程排檔等等之事。

這些問題勾起我的回憶，回想多年前，我們一家三口，到當時住在新墨西哥州的摰友家探望。因為他們家離大陝谷國家公園不遠，兩家遂同遊一番。

雖然我已經在國家地理雜誌上看過那些雄偉的陝谷，親臨其境，還是屏息不已。想到眼前一切都是渾然天成，更是有感造物者的神奇。小兒那時年方五歲，乖巧地陪著大人一起走遍全地，我們心疼地帶他在紀念品中心，買了個小直升機的玩具。

我是最喜歡拍照的照片控，拍了很多照片，到此一遊，有照為憑。如今已退休兩周，看著這張我和小兒在禮品屋前的照片，感慨萬千。歲月如梭，也是容顏的殺手。

想到同事們，多年前跟我要年輕時的照片，好奇我的容貌。我對青春的心態是：外表不敵歲月痕跡，唯有品德和教育才能長久。所謂：只在乎曾經擁有，不要計較天長地久。

我順便傳這張照片給孫子和孫女，他們非常喜歡，可以看到爸爸小時候的模樣，要求我多多益善，再度送給他們。因為我喜歡照相，留存許多非電子的實體照片，如今真的是無價的寶藏。

新墨西哥州 微信 疫情

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