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酒會的回憶

水影

每年的歲末年初，是各公司舉辦年度酒會的時候。我第一次參加年度酒會，是九○年代第一份工作的時候。

那時我在佛羅里達州，對於酒會完全沒有概念，穿了一條藍花連衣裙就去赴宴。一進宴會大廳，撲面而來的是極其震撼的視覺衝擊。大廳裡富麗堂皇，流光溢彩，觥籌交錯，鬢影釵光，男的筆挺燕尾服、西服，女的袒胸露背晚禮服，都以黑色為主。這是我只有在電影上才見到過的場景，太炫目太華麗了。

我馬上意識到自己沒有穿對衣服，一時有些不自在。先生也只穿了白色襯衫，不過他不太在意，安慰我說：「既來之則安之，這裡的食物不錯。」

宴會的食物頗為美味，我們找了一張桌子坐了下來。同桌有幾個西裝革履的男士，攜著他們儀態萬方的妻子，看上去丰采翩然，氣度不凡，跟電影裡的人物一般，真是讓人傾慕。

不過後來上班的時候我再遇到他們，卻是差點沒有認出來。這個公司其實是個工廠，他們是車間裡的工人，平時一身肥大陳舊的藍色工作服，和酒會上衣冠楚楚的樣子全然不同。我作為辦公室的白領，反而讓他們羨慕。

第二個年度酒會，其實並沒有去成。先生那時博士畢業，在東部找到了工作，就先行一步，我也跟著辭了職。我辭職的時候正好是聖誕前夕，老闆問我會不會去年度酒會？因為先生不在，我便有些猶豫。老闆說：「有人期待在酒會看見你。」我當時聽了一愣，想著誰會期待我呢？

這個謎很快就解開了。老闆知道我可能不去參加年度酒會，就神祕地把我叫到公司總監的辦公室裡。原來他們要給我頒獎，年度部門最佳雇員獎。早知如此，我還是應該去酒會，畢竟上台領獎是件風光之事。

第三個年度酒會，我已經在美東。這次我吸收第一次的教訓，為酒會精心準備。當時的我對時尚還處在東西方交融的階段，尚不能接受袒胸露背的禮服，所以左挑右揀，挑了一件改良式旗袍。旗袍的面料是錦緞，金底黑花，襯裡黑色絲綢，質地精美，剪裁合身；雖然是旗袍的式樣，但是背部長拉鍊，腿部高開叉，穿起來曲線分明，恰到好處地展現東方韻味。

那天我從頭髮到妝容精心修飾，還為女兒找好保母。誰知到了臨行的時候，女兒突然說肚子疼，真是讓我好生失望。懂事的女兒覺察到我的失望，便說也許她可以去保母家裡，可是看她疼痛的樣子，作為媽媽終究是不放心。於是所有的準備白費力氣，最後放棄了這次酒會。

二○○○年初的時候，我加入一個即將上市的初創公司。這個公司很會燒錢，平時公司的廚房裡堆滿琳瑯滿目的免費食物，據說往年的年度酒會也是極盡奢華，我也充滿期待。

酒會的時間定在一月。然而二○○○年聖誕左右，形勢急轉直下，當時網路泡沫破滅，美國經濟一落千丈。過了新年，公司開始大幅度裁員，裁員後公司總監給我們這些倖存者開會，說到了年度酒會。記得公司總監語氣沉重地說：公司決定取消酒會，省下來的錢可以少裁幾名員工。真是一片繁華落盡後的蕭瑟淒涼。

這家初創公司倒閉後，我去了另外一家小公司。公司雖小，但是年年舉辦年度酒會，而我也是年年參加，漸漸地也穿露背的或者鏤空的西式晚禮服。雖然沒有了第一次的那種驚艷感，但是每年這個時候，在豪華的酒店裡，看見平時的同事精心裝飾後，以煥然一新的形象出現在晚會上，幻紅霓綠，衣香鬢影，美酒佳餚，輕歌曼舞，大家盡興享受一個美麗浪漫的夜晚，感覺依舊非常美好。

疫情以來，一直在家工作，也不曾有過年度酒會。唯有往日回憶，依舊讓人留戀。

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