一九七○年夏天，十五歲的我剛學會騎自行車，就興匆匆去兩公里外的採供站買食鹽。當時是暑假，我穿著一雙塑膠拖鞋，沒有像上學那樣穿襪子和球鞋。騎了一半路程，不知怎麼感到腳趾頭有點異樣，下車一看流血了。腳趾頭血糊糊的，或是麻木了，也不感到疼痛，就上車繼續用勁騎車前行。

十來分鐘後，鹽買好回到衛生所的家。父母發現我的腳趾頭滴血，連忙到換藥室檢查，發現大拇趾被掀開了一大半。父母趕緊處理、包紮，還開了消炎藥。當所長的父親心痛卻又嚴厲地說：「你腳趾流血了，應該立即返回，怎能糊里糊塗還去買鹽呢？腳一直在運動，流血就不會止。血流多了，可能導致休克，會要人命的！」大人們說我「抗痛」能力強。不過，腳趾頭當時是如何被掀開的，我也搞不清楚。

一九七八年十二月，我由下鄉知青成為一名企業工人了。我所在的工廠，主要是生產裸鋁高壓電線，職工百分之八十都是招工進來的下鄉知青。在一次軋鋁條時，猛烈滾動的滾筒不知怎麼卡住了，於是我和兩名青工用鋼釺試圖將滾筒撬動，撬著撬著不知怎麼撬滑了。

我站在最前面，兩米多長幾十斤重的鋼釺慣性使然，「轟」地砸在我的頭上。當時感到眼前金光一閃，頭腦昏昏沉沉。

我被送到醫院，經檢查是輕微腦震盪。醫生聽工人師傅介紹後說，幸虧我戴了帽子，還因為我年輕、身體強壯，要不然可能就要出問題了。在醫院住院觀察了幾天，又被批准休息一周後，我又正常上班了。

二○一六年十一月五日，八十三歲的母親因病撒手人寰。剛準備操辦母親後事之際，胃裡酸水不斷攪動，使我坐立不安。走在大街上急不過，只能在垃圾桶旁任由大口酸水吐出來；吞服隨身攜帶的奧美拉唑特效藥，也沒有用。

工作繁忙的姊夫知道後，要求我必須立刻到某大學附屬醫院消化科緊急處理。在姊夫的安排下，我被打針、要求睡到胃鏡室手術 床上。擔任消化科主任的姊夫，親自為我做胃鏡、查病情。胃鏡探頭剛插進口腔，感到非常難受、想嘔吐，可一會兒什麼都不知道了。姊夫說，我打呼嚕好厲害。原來，是麻藥起作用了。

當我醒來時，姊夫和在場的醫生護士都說我真幸運，因為我的胃已經有穿孔，而且離大血管不到一釐米。姊夫說如果血管破了，會大口大口地吐血，要用臉盆接。病人如果在外地，離大醫院較遠，死亡率幾乎百分之百。

二○二二年九月三日，我興致勃勃騎輛電瓶車在「古南嶽」麓潛水河畔攝影 ，車就停放在大堤路旁。約半個小時後，大風將可能未停穩的車吹倒了。這樣，我只好收拾照相機等，準備返回到城裡。

沒想到年齡大了氣力不夠，沉重的車雖勉強翻起來了，可想推到路中心時卻推不動。接連推了幾下，車子反方向瞬間朝堤下後退了，順勢將我也拽倒，我與車子，在大堤一側連翻了幾個跟頭。

我被摔得稀里糊塗。幾分鐘後我揉揉眼，艱難爬上大堤後，將整個手臂上下動了一下，感到好像沒有大礙。可手腕裡面有東西頂了上來，一點都不能動，非常痛。鎮靜後喝口飲料，趕緊打電話找人拖車、等救兵，請他們將我盡快送附近的醫院。當地醫院看我年齡大，又動過幾次手術，建議我到大醫院去。

兒子用小車將我接到合肥，等四天後有床位，在一家三甲醫院手足骨科 住下了。因右手腕橈骨斷裂三處，開刀上了鋼板，縫了九針。「傷筋動骨一百天」，醫囑必須休息三個月，要到二○二三年九月拆鋼板。我知道肢體骨折不會危及生命，可那痛疼卻是很難忍受的，不服用止疼藥物根本沒法睡眠。是上蒼的真情護佑，翻滾時沒被笨重的車砸到。事後查身體五臟等重要部位，居然都安然無恙，也算是個小奇蹟吧。