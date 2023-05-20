《老照片說故事》楊明先生

楊先生、夫人李老師來洛杉磯開會，與作者相聚合照。

在臉書上，看到原越南 同心中學校長楊明先生逝世三周年的紀念專輯。我認識楊先生要回溯到幾十年前的一個下午，同德中學洪金樹老師邀請我和前清舉人林嘯溟老先生到「遠東日報」拜訪總編輯羅冠英先生，會中見到該報兼職主筆楊明先生。原來楊先生也和我一樣，同師林老先生研究中國文字學，當時楊先生是福德中學的訓導主任。

一九七二年楊先生離開福德中學，出任潮州幫立的六邑醫院董事會秘書。一九七五年南越淪陷，我執教的同心中學校長因政局辭職，董事會聘請剛離職六邑醫院的楊先生出任第二任校長，這是我第二次遇到楊先生。

楊先生的父親為越南名中醫師楊光亮，所以楊先生也深悉歧黃之術。他知道我夜晚時雙腳痠痛難耐，替我把了脈，告訴我切勿飲冰水，我停服西醫開的止痛藥，痠痛竟不醫自癒。

一九七九年適逢排華風潮，教育局 調來越裔新校長，楊校長離開越南，逃渡到馬來西亞難民營，後定居澳洲 雪梨。楊先生是「澳洲華裔相濟會」和「雪梨潮州同鄉會」的創立委員，歷任雪梨「育英華文學校」校長、「雪梨麥覺理（Macquarie）大學」中文書法教授。

一九八○年，他又開辦「二掃堂中華文化研習所」講授中國書法、易經、文字學及古箏、二胡等。

一九九五年，楊先生代表澳洲潮州同鄉會，偕夫人李老師來洛杉磯開會，順道到我家，我們拍了照片。當年在越南教書，補充教材都是用蠟紙在鋼板上書寫然後油印，我最欣賞李老師的鋼板字。楊先生伉儷對書法都有研究，志同道合，確實是天作之合。

楊先生畢身致力教育，桃李滿天下。我細細品讀他在馬來西亞比東島（Pulau Bidong）難民營時寫的「悲痛島船民歌」，楊先生神來之筆把 「比東」音譯成「悲痛」， 長詩更揉合了杜甫「兵車行」及白居易「長恨歌」的神韻語調。 斯人已逝，墨寶仍存。憶起一代教育家的封塵軼事，不勝唏噓。