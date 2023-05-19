終於有我表現的機會來啦。有名酒客來要HAME，我的立刻反應是這名客人肚子餓了要一片火腿，我立即跳出酒吧，直奔我剛吃過晚餐的廚房，央求師傅給我一片火腿，師傅問我幹什麼，我搶了一片火腿放在小碟上。趕回酒吧，客人已不見了，酒保指著火腿發呆，我反問道客人不是要HAM嗎，酒保從冰箱拿出一瓶HAME牌的啤酒，我無言以對。

接著有酒客要一杯黑酒（BLACK），我蹲身酒櫃從左到右，從右到左，上上下下，就是找不到一瓶黑色的酒。我滿頭大汗，以央求的眼光望著酒保，他隨手輕易地從酒櫃中拿出一瓶黑牌子的Johnny Walker，倒滿一杯交給客人，我啞口無言。過了不久，一名賣酒的女郎過來要一杯螺絲刀（Screwdriver），我又衝去廚房，好不容易找到一把生銹的螺絲刀，交到酒保手中，他遲疑了一下，拍拍我的肩膀，大笑起來。

一波才平又一波再起，一對中年夫婦客人對著我要兩瓶Lucky Strike，我認定他倆是新婚，要我為他倆祝福，我便大聲地說了不計其數遍的「good luck」。這次酒保聽到不耐煩了，從冰箱中拿出兩瓶Lucky Strike牌子的啤酒，客人拿著啤酒走了。

類似這樣的笑話又發生了幾次，終於捱到清晨兩時下班。酒吧經理喬治把我找去，問我為啥應徵這份酒保助理的工作，我說我是應徵boy這份工作的，我是個大男孩又急需找到一份工作，我的未婚妻也正在紐約工作，兩人都在努力賺點錢，好在年底前在西雅圖 結婚。

看樣子他是一個性情中人，他說他理解也願意幫助我，他原意安插我在弧形酒吧，並排在酒客最多的時段，好讓我多賺點小費。看樣子這樣的安排行不通了，但又不忍將我炒魷魚，只得將我安排到最冷清的時段，清晨兩時到十時，做些清洗及盤點酒水的庫存。酒保也是個想多賺一點錢的，他在另個酒吧加做另一時段。

這個名叫大衛的酒保甚為友善，我們兩人很談得來。因為客人不多，他便教我多方面有關酒吧的知識、酒水的區分、酒具的使用，和配酒的名稱和技巧。他又告訢我最受歡迎的雞尾酒有Screwdriver、Bloody Mary、Highball、Gin Tonic等，原來讓我出洋相的Screwdriver，就是橙汁配上伏特加而已。

在大衛的悉心照顧和指導下，加上我死勁地學習和強記，較為深層地了解了酒吧的業務及調酒技巧。酒吧經理喬治經常到各酒吧巡視，對我學習勤奮、做事認真印象深刻，並給我諸多嘉許和鼓勵。

大衛並告訴我許多有關CALNEVA的軼事，瘦皮猴歌手辛那屈（Frank Sinatra）曾擁有這個賭場，將它經營成世界一流的度假聖地，曾有個黃金十年輝煌歲月。他和他的哥兒們包括Bing Crosby、Dean Martin、Sammy Davis……經常駐守表演，將它變成演藝界的大本營，各界名人和闊老經常光顧。我工作的時候還感到它的餘輝猶存。

上天不負苦心人，喜事發生了。一個月後，喬治把我找去，弧形酒吧助手突然有缺，要我再去試試，我哪有回絕的念頭。但我問我當時的工作怎麼辦，喬治說已跟大衛商討過作了安排，當晚就去弧形酒吧上工。這是二進宮了，一切順風順水，跟酒保們合作無間，皆大歡喜。

那年是一九六四 美國總統選舉年，共和黨候選人高華德先生（Goldwater）對決詹森總統，保守派的大款們紛紛出來助選。這些人真是有錢，揮金如土，一杯一塊五毛的酒水，他們隨手掏出一張十元或二十元紙幣不要找錢，只說一聲「Keep it, Goldwater」，我也隨著大叫一聲「Goldwater」，遞上酒水收下美鈔。

暑假結束前兩周，我向喬治和大衛及其他酒保們告辭。大衛向我建議，為了來年再來賺錢，何不去政府管理局考個酒保執照，我聽了，覺得他言之有理，於是大衛幫我試考了幾次。我去管理局申請，經過筆試（選擇題）、口試和酒水調製，輕而易舉地拿到執照，我可以正式成為酒保了。那個暑假真的沒有虛度，賺到了很多錢並領到酒保執照。

我租了一輛車，帶著幸福愉快的心情開車回到西雅圖，未婚妻亦於數日後乘灰狗巴士回來，她也賺了不少錢，我倆便在年底前租屋成家了。以後每年聖誕節 ，我都寄賀卡給喬治和大衛，是他們兩人在我困難的時候成全了我，我迄今還記得他們。友誼呀，地久天長！