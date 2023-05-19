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援助宏都拉斯記

麗蘋

前陣子在新聞裡，頻頻看到台灣和宏都拉斯斷交的報導，這讓我想起去宏都拉斯救援的經歷。

還記得是一九九八年，宏國遭遇強烈颶風「密契」侵襲之後，我有一個很難得的機會，自費跟著一個慈善團體，參加風災後的援助工作。事隔將近四分之一世紀，雖然無法記得全部細節，但我依然覺得，那趟援助宏都拉斯的經驗很值得懷念。

在我腦海裡，首先浮現的是，當我們一行人走出機門，踏上緊貼機身旁的梯子時，迎面而來的是晴空萬里的藍天和久違的濕熱空氣。它讓我們這群常年住在美國的遊子，頓時想起南台灣炙熱的夏日。在下了梯子的一瞬間，我們突然發現到，剛剛搭乘的飛機，它的機頭正對著一堵高大的水泥牆非常近。每個人在不約而同出一陣冷汗的同時，也異口同聲讚嘆這名機長高超的停機本領。

入住旅館後，燥熱的房間讓我們好想吹個冷氣。好不容易看到一個高高在上的箱型冷氣機，大家七手八腳忙亂一陣後，先是聽到一聲轟隆巨響，未見冷風吹出，緊跟著，就看見一團累積多年的厚重塵埃撲面而來。當我們快跑逃到旅館餐廳時，我們只看到一對閒坐的青年男女，在他們桌前，除了少許餐點之外，好像只有一個可樂空瓶孤零零立在桌上。

第二天凌晨三、四時，我們整裝集體出發，在荷槍實彈武裝人員軍用卡車的前導和護衛之下，一行人安全抵達發放現場。現場內，慈善團體的前置人員，早已將一包包預備發放的物資，井然有序地放在一旁。發放的物資除了日常民生必需食品之外，還有一批遠從台灣運來，一包包清洗乾淨折疊整齊，全家能用上的衣物。

我們這一批人的工作職責是，抱著親切恭敬的態度，帶著他們依序領取生活物資和衣物。雖然我們和災民之間語言不通，但藉著臉上的微笑和相互信賴的肢體語言，就足以打破一切隔閡。一天下來是有點累，但看到對方歡喜滿足的眼神，疲憊一掃而空。而讓我最忘不了的一個畫面是，當我們輪流在簡陋的教室裡，邊吃著工作人員為我們準備的飯糰，邊看到窗外一波波災民帶著期盼的目光，耐心地等著領取物資，我心裡深深感嘆到，我們能為他們做的事情，實在是很有限的。

走筆至此，我很感激能有一個機會讓我去宏都拉斯做援助的工作。但我更希望，國與國之間，在處處以政治利益考量的同時，也能想到為那些遭受天災人禍的人們伸出援手。

旅館 颶風

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