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灑滿淚水的紅領巾（上）

虹化玉

不到六周歲的小女兒虹玉，一入學讀書就很乖，學習也好，頗得班主任女老師的青睞。一年級結束，就拿回家一張三好學生獎狀。我們表揚她，但她並不高興，小小人兒似乎有了沉重心事。一細問，才知她的幾個很要好的女同學，都戴上了紅領巾，成了紅小兵，她卻沒有。戴紅領巾的，原本叫少先隊員，文革起來後特改稱為紅小兵。我聽了心裡一沉，但也只能安慰鼓勵她，說她早晚一定也會戴上紅領巾。

小學二年級下學期開學不久，一天放學回家，女兒滿臉歡喜，高興地告訴我們一個好消息：經全班同學評選，班主任老師同意，她即將加入紅小兵了，並讓我們為她準備一個紅領巾。媽媽就去供銷社扯下二尺紅市布，按照她拿回的同學紅領巾尺寸，在縫紉機上，很精心地為她做出一個漂亮的紅領巾。

紅領巾一做好，她就跑到大鏡前佩戴上，不住地左轉右轉，高興得臉紅噗噗。戴上紅領巾不但標誌是一個紅小兵，而且佩在胸前，鮮鮮紅紅的，也很美氣。女孩更是愛美呀。

不想，這天我下班回家，卻見女兒一個人坐在那裡，對著紅領巾流眼淚。大滴大滴的淚珠淌下來，灑在手中的紅領巾上。女兒一發現我，即撲過來抱住我的雙腿，嗚嗚地哭了起來，似有訴不盡的委屈。

原來，駐村小學的貧農代表，說虹玉的爺爺是歷史反革命，不符合加入紅小兵的條件。儘管班主任老師極力爭取，說虹玉同學在班級學習優秀，說該生是聽毛主席的話「好好學習，天天向上」的好學生，也沒有用，絲毫動搖不了貧農代表政治的原則性。

還未涉世事的稚嫩孩童，竟遭受到如此重重傷害，一顆小小心靈如何承受得住。我鼻子一酸，卻一句話也說不出，只能蹲下身來，緊緊抱住女兒，但卻止不住女兒的哭聲，我的眼淚也只能往肚子裡流。

此事後，有幾個女同學又疏遠了她。更有一個調皮男生，常叫她狗崽子、黑五類，她只能兩手緊緊捂住耳朵，不要聽，一邊跑進教室，趴在書桌上哭泣。幸虧班主任女老師及時發現，嚴厲地批評了那個調皮男生，又溫言細語安慰鼓勵她，相信她遲早一定會加入紅小兵的。女老師的呵護關愛，溫暖了女兒的心，也給了她努力的希望。

女兒本是個愛說愛笑的孩子，從此笑容不見了，話也少了，只是在學習上格外地用功。明顯的她心裡憋著一股勁，似要爭一口氣。

黑五

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